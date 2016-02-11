BEYAZAY DERNEĞİNDEN “AŞMAK İÇİN HAREKET PROJESİ“

Cumhurbaşkanlığının himayesinde Gençlik ve Spor bakanlığı ile Türkiye Beyazay Derneği tarafından yürütülen "Aşmak İçin Hareket Projesi" kapsamında Beyazay Derneği Bayburt Şubesi Başkanı Serhat Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ile birlikte Vali Yusuf Odabaş'ı ziyaret ettiler.

Proje hakkında bilgi veren Beyaz Ay Derneği Bayburt Şube Başkanı Serhat Kılıç, proje hakkından şunları söyledi, "Engelli ve engelsiz bireyler düzenlenecek etkinlikler ile bir araya getirilmesi planlanmakta ve spor yapmaları sağlanarak engelli bireylere hareketlilik oyun ve spor aktiviteleriyle oluşturulmuş spor eğitim programı uygulanacaktır.

Uygulama sırasında engelli çocuk ve gençlerin yetenekleri doğrultusunda spor branşlarına yönlendirilerek, spor branşlarının temel teknik ve becerileri öğretilerek ilgili spor branşlarına kanalize edileceğini, ayrıca çalışan sayısı yüksek olan kurumlar ve şirketler ile görüşülerek, çalışanların sisteme dahil edilmeleri sağlanacak, tüm bunlar yapıldığı takdirde engelli-engelsiz her birey hem spor yapmış hem de sosyalleşmiş aralarındaki "Engeli" kaldırmış olacaklar. Spor yapan bedenler farklı olsa da yürekler amaçlar, kalpler bir olacak."

Her türlü ön yargının, her türlü engelin aşıldığı etkinlikler düzenleneceğini belirten Kılıç; "Amacımız engelli engelsiz herkesin bir arada olmasıdır. Tüm vatandaşlarımızın ön yargılarından kurtulup kalıbı aşmalarını bekliyoruz. Hareket olunca engel çabuk aşılır. Bekleyerek hiçbir engelimizi aşamayız. Spor yapan insanlar aktif olurlar ve sosyal hayatın içerisinde kendilerine yer bulurlar. Buruda engelli, engelsiz iki farklı birey aynı takımda yer alması hedeflenmektedir" dedi.