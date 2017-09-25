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Beton duvar küçük çocuğun üzerine yıkıldı

Bayburt Şehir Merkezi Kadızade Mahallesinde yıkık bir evin betonun altında kalan Şeyda Durmuş (12) hayatını kaybetti.

Beton duvar küçük çocuğun üzerine yıkıldı
25 Eylül 2017 Pazartesi 18:26

Kadızade Mahallesi Şair Nevzat Karaoğlu Caddesi'nde üç katlı boş bir bina ile bir inşaat arasındaki beton duvar, arkadaşlarıyla oyun oynayan Şeyma Durmuş'un üzerine yıkıldı. Arkadaşlarının bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar, olay yerine gelerek Şeyma'yı beton parçaların arasından çıkardı.

Ağır yaralı olarak otomobille Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şeyma'nın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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