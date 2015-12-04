BEŞİR DERNEĞİNDEN “İYİLİK HEDİYESİ SERTİFİKASI”

Beşir Derneği Bayburt Temsilciliği tarafından Bayburt Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Diler Atayeter ve Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Kani Yavuz ziyaret edilerek kendilerine “İyilik Hediyesi Sertifikası” verildi ve yeni görevlerinde başarılar dilendi.

Beşir Derneği Bayburt Temsilcisi Mehmet YOLCU “Birlik ve beraberliğe azami ihtiyaç duyulan şu günlerde insanların kırgınlık ve düşmanlıklarının giderilmesi, baştan önlenmesi ve kalplerdeki sevgi ve muhabbeti artırmanın kesin yolu olarak hadisi şeriflerde hediyeleşme tavsiye edilmektedir. Ayrıca yapılan hediyeleşmeler de hayr işlerinin de ön plana çıkarılması hem hediye verilen kişinin hem de yardım yapılan proje kapsamında ki kişi ve ailelerin mutluluklarını artıracaktır.

Beşir Derneğinin uygulamakta olduğu ve www.besirdernegi.orgadresinden ulaşılabilen “İyilik Hediyesi” bu kapsamda isabetli bir hediye olacaktır. Çünkü bu kapsamda Genel Bağış, Yetim Sahipliği Yardımları, Su Kuyusu Projesi, Genel Eğitim Yardımları, Sağlık Yardımları, Acil Afet Yardımları, Sosyal ve Kültürel Yardımlar Projelerine destek yapılmış olacaktır.” dedi.

