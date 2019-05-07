2016’da İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşen hain terör saldırısında ağır yaralanan Bayburtlu polis memuru Muammer Ateş, yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Yaklaşık 3 yıldır tedavisi yoğun bakımda devam eden Bayburt'un Çatıksu Köyü'nden Muammer Ateş (27) henüz 3 aylık polis memuru iken hain saldırıda boynuna gelen şarapnel parçası ile ağır yaralanmıştı. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Muammer Ateş, bugün sabah saatlerinde şehit düştü. 3 yıldır hastanede endişeli bekleyişini sürdüren Ateş ailesi büyük üzüntü yaşarken, şehidin cenazesinin yarın Bayburt’a geleceği ve Çatıksu köyündeki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

