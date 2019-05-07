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Beşiktaş terör saldırısında yaralanan Polisimiz 3 yıl sonra ,şehit oldu.

2016’da İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşen hain terör saldırısında ağır yaralanan Bayburtlu polis memuru Muammer Ateş, yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Beşiktaş terör saldırısında yaralanan Polisimiz 3 yıl sonra ,şehit oldu.
07 Mayıs 2019 Salı 17:24
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Yaklaşık 3 yıldır tedavisi  yoğun bakımda devam eden  Bayburt'un Çatıksu Köyü'nden Muammer Ateş (27) henüz 3 aylık polis memuru iken  hain saldırıda boynuna gelen şarapnel parçası ile ağır yaralanmıştı.   Yaklaşık 3 yıldır İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Muammer Ateş, bugün sabah saatlerinde şehit düştü. 3 yıldır hastanede endişeli bekleyişini sürdüren Ateş ailesi büyük üzüntü yaşarken, şehidin cenazesinin yarın Bayburt’a geleceği ve Çatıksu köyündeki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
 

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Beşiktaş terör saldırısında yaralanan Polisimiz 3 yıl sonra ,şehit oldu.
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