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Belediyenin Kitap Bağışları Devam Ediyor

Bayburt’ta kitap okuma seferberliği başlatan Bayburt Belediyesi’nin okul kütüphanelerine kitap bağışı devam ediyor.

Belediyenin Kitap Bağışları Devam Ediyor
18 Ocak 2018 Perşembe 11:52
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Şimdiye kadar Bayburt’ta bulunan tüm okulların kütüphanelerine binlerce kitap bağışlamanın yanı sıra öğrencilerin okumak istedikleri kitapları da kendilerine temin eden Bayburt Belediyesi bağışladığı kitap sayısını her geçen gün artırıyor. Bu konuda çalışmalarını sürdüren Bayburt Belediyesi Bayburt Ortaokulu ve Bayburt İmam Hatip Ortaokulu kütüphanesine de kitap bağışında bulundu. 

Kitaplar Belediye Başkanı Mete Memiş,  İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemalettin Karabulut, Okul Müdürü Mahir Pamukçu ve öğrencilerin katıldığı etkinlikle öğrencilere ve okul kütüphanesine teslim edilirken Karabulut ve Pamukçu Başkan Memiş’e eğitime verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Memiş, etkinliğin ardından okulda görevli öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

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