BELEDİYENİN KARLA MÜCADELESİ BAŞLADI..

Bayburt'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte Bayburt Belediyesi de alarma geçti. Kar temizliği çalışmalarına gece de ara vermeyen Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olmaya başladığı akşam saatlerinden itibaren alarma geçen ekipler, karla mücadeleyi şehir merkezi ve ana arterlerle sınırlı tutmayıp çalışmalarını mahallelere de taşıdı.

Bir yandan kar temizleme ve yol açma çalışmalarına devam eden ekipler bir yandan da araç ve yaya trafiğinde buzlanmadan dolayı oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmalar birden fazla noktada aynı anda devam ederken ekiplerin bir kısmı da şehir merkezindeki kaldırımlarda kar temizliği gerçekleştiriyor.

Bayburt Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde şehrin dört bir tarafında karla mücadele çalışmasına koyulurken Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yol güvenliği çalışmalarını sürdürüyor.