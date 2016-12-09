Belediyeden Tl Kampanyası

Bayburt Belediyesi’nin Kampanyasına İlk Destek Kalkan Çiftinden

Belediyeden Tl Kampanyası
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz kurlarının Türk Lirası karşısında değer kazanmaya başlamasıyla birlikte yaptığı döviz bozdurma çağrısına destek olmak amacıyla Bayburt Belediyesince başlatılan kampanyada ilk başvuru Rahmi ve Hacı Hanım Kalkan çiftinden geldi.


Kalkan çifti, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’in bir açıklama yayınlayarak 500 dolar veya 500 euro bozdurup Türk Lirasına çevirdiğine dair makbuzu ibraz eden vatandaşlara Çanakkale gezisi hediye edileceğini belirtmesinin ardından 6000 Euro bozdurarak makbuzlarını Bayburt Belediyesine getirdiler. Makbuzlarını Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk’a teslim eden Rahmi ve Hacı Hanım Kalkan çifti Çanakkale gezisine gitmeye hak kazanan ilk katılımcılar oldu.
 
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