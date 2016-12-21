Belediyeden Şebeke Suları Don Uyarısı

Kış mevsiminin en sert geçtiği şehirlerden Bayburt’ta gündüz -15 ve -20 ler de seyreden sıcaklılar günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken geceleri de -35 e kadar ulaşan soğuklar özellikle şebeke suları için don tehlikesi arz ediyor. Bunun üzerine Bayburt Belediyesi’nden şebeke sularında don olaylarının engellenebilmesi için bir açıklama yapıldı.

Belediyeden Şebeke Suları Don Uyarısı
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Donan Sayaç veya Tesisata Ateş Tutmayın


Çok soğuk gecelerde tesisatın donmaması için alınan küçük tedbirlerin bu tür sıkıntıları engelleye bileceğinin altının çizildiği açıklamada su boru ve sayaçlarının donmaması için borularda durağan suyun kalmaması gerektiği ve bunun için musluğun bir miktar açık bırakılması tavsiyesinde bulunuldu. Bu şekilde suyun sürekli hareket halinde olacağı için donmayacağına dikkat çekildi. Yaygın olarak yapılan yanlışlara da değinilen açıklamada donan sayaç ve tesisata ateş tutulmaması veya sıcak su dökülmemesi gerektiği ifade edilirken bunun yapılması halinde tesisatın zarar görebileceği, sayacın izocam, yün gibi elyaf türü yalıtım malzemeleriyle kaplanarakta  korunabileceği belirtildi.

 
 
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