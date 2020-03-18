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BELEDİYEDEN HİJYEN VE GRAMAJ DENETİMİ

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

BELEDİYEDEN HİJYEN VE GRAMAJ DENETİMİ
18 Mart 2020 Çarşamba 16:13

Ekmeklerin gramajı, imalathanelerin temizliği ile personelin bone, eldiven ve maske takıp takmadığı gibi hususlara dikkat edilen denetimlerde işletmeler görülen eksikliklerden dolayı uyarıldı.

Şehirde faaliyet gösteren tüm fırınları tek tek denetleyen ekipler denetimlerini belirli periyotlarla sürdürecek. Denetlemede ekiplerin yanı sıra Zabıta Müdürü  Recep Oruç’ta yer aldı.

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