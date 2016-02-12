BELEDİYEDE TOPLU SÖZLEŞME HEYECANI

Belediyemizde çalışan işçiler ile toplu iş sözleşme imzalandı. Belediye Başkanımız Mete Memiş, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Hizmet İş Sendikası temsilcileri ve belediyemiz işçilerinin katıldığı imza töreninde konuşan Başkanımız Memiş kısa bir açımlama yaparak şunları belirtti:

Değerli arkadaşlar inşallah bu sözleşme hem şahıslarınıza hem ailelerinize hem belediyemize hem de şehrimize hayırlı olur. Bir defa işçimizin, çalışanımızın emeğinin karşılığını vermek zorundayız. Bizim bu işe baktığımız yön budur.Bunda biz kar zarar hesabı yapmayız bu başka bir hesaptır. Öncelikle hak ettiklerinizi çalıştıklarınızın karşılığını almanız gerekmektedir. Böyle düşünüyoruz. İnşallah hayrını göreceksiniz kazancınızın bereketli olmasını diliyorum. Belediyemizin imkânları bu verebileceğimizin en fazlasını verdik. Yarın imkânlarımız geliştiği bütçemiz büyüdüğü zaman bundan ilk faydalanacaklardan biride belediyemizin çalışanlarıdır.Tekrar söylüyorum inşallah bu sözleşme hepimize hayırlı olur Bayburt’umuza hepimize hayırlı olur kazancınız bereketli olsun.