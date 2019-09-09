Bayburt Belediyesi aldığı bir karar doğrultusunda bundan böyle kayıp ve buluntu ilanlarının yapılmayacağını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

“Belediyemiz tarafından vatandaşların başvurusu üzerine yapılan kayıp buluntu eşya ilanları gürültü kirliliğinin ve asılsız başvuruların önüne geçmek adına bundan böyle yapılmayacak. Eşyasını kaybeden veya kayıp eşya bulan vatandaşlar artık ilan yapılmasını beklemeden Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nde bulunan Kayıp ve Buluntu Eşya Bürosu’na müracaat edecek.

Uygulamayla hem gürültü kirliliğinin önüne geçilmiş olacak hem de kayıp eşyaların doğru kişiye ulaştırılması sağlanmış olacak.”