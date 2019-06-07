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BAYBURT BELEDİYESİNDEN BAYRAMDA ÜCRETSİZ HİZMET
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Belediyede Bayramlaşma geleneği sürüyor..

Bayburt Belediyesi başkanlık makamında geleneksel hale gelen personel ile bayramlaşma geleneği devam ediyor.

Belediyede Bayramlaşma geleneği sürüyor..
07 Haziran 2019 Cuma 18:10

Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen bayramlaşmada Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk , Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ve belediye personeliyle bir araya gelen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, personelin bayramını tebrik ederek, “Ramazan Bayramını idrak etmek ve bayramlaşmak üzere bir araya geldik. Bizim için bayramların farklı bir anlamı var; dayanışma ruhunun ve dayanışma duygusunun en üst seviyeye çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Bayburt Belediyesi olarak biz bir aileyiz. İyisiyle kötüsüyle kafamızdaki düşüncelere göre değil de, bir kamu hizmeti yapan bir kurumun mensupları olarak aynı gaye uğrunda bir araya toplanan insanlarız. Bizim amacımız Bayburt halkına hizmet etmek” dedi.  

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