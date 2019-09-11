 ﻿
Vali Cüneyt Epcim'in 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Mesajı
Eruzum Valisi Okay Memiş, Vali Cüneyt Epcim'i Ziyaret Etti
Belediye Başkanı Pekmezciden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Vali Cüneyt Epcim, Kılıçkaya Köyü'nde Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
ALMANYA'DAN BAYBURT'A GÖNÜL KÖPRÜSÜ
banner399

BELEDİYE YATIRIMLARINI İNCELEDİLER

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt Belediyesi’nin yatırımlarını incelediler.

BELEDİYE YATIRIMLARINI İNCELEDİLER
11 Eylül 2019 Çarşamba 16:59

İncelemelerine ilk olarak Bayburt’u tarım ve hayvancılıkta bölgesinde önemli bir konuma taşıyacak olan Tarım Yerleşkesi Projesinden başlayan Vali Epcim ve Başkan Pekmezci burada Plan ve Proje Müdürü Ramazan Aydoğdu ve proje teknik ekibinden bilgi aldılar.

Tarım Yerleşkesi’nde bir süre daha incelemelerde bulunduktan sonra Katı Atık Depolama Tesisi’ne geçen Vali Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci burada da tesis müdürü Samet Gülhan ve ilgili personel tarafından tesis işleyişi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildiler.

İncelemeleri kapsamında son olarak Belediyenin en önemli projelerinden biri olan Güneş Enerjisi Santrali’ne geçtiler. Tesis Müdürü Bülent Erdaş’tan yapılan çalışmalar ve tesis hakkında bilgi alan Vali Epcim ve Başkan Pekmezci daha sonra buradan ayrıldılar.

İlgili Galeriler
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Önceki Haber
PEKMEZCİ BİRİM MÜDÜRLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Sonraki Haber
BELEDİYE YATIRIMLARINI İNCELEDİLER
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.