BELEDİYE SON HIZ, YOLLAR ASFALTLA BULUŞUYOR.

Yeni iş sezonu açıldığı günden bu tarafa çalışma temposunu hiç düşürmeyen Bayburt Belediyesi ekipleri sıcak yaz aylarına denk gelen Ramazan ayında da aynı tempoyu sürdürüyor. Birçok alanda çalışmalarına devam eden ekipler bir yandan asfalt ve kaldırım çalışmalarına aralıksız olarak devam ederken bir yandan da park ve bahçelerdeki peyzaj çalışmaları ile mezarlıklardaki düzenlemelerini sürdürüyor.

Asfalt Uygulamaları

Yeni sezon asfalt uygulamaları ve kaldırım yapım çalışmalarını birden fazla noktada aynı anda devam ettiren Bayburt Belediyesi, Genç Osman Mahallesi ve Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi’nde asfalt uygulaması ve kaldırım yapım çalışmalarını tamamlarken, yine Tuzcuzade Mahallesi Yıldırım Sokak, Pönserek Caddesi ve Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi ile Unutulmaz Caddesi’nde yol yapım ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca binder asfalt uygulamasının tamamlandığı Zahit Mahallesi Doğa Kent ve Çoruh Evler mevkiinde asfalt aşınma tabakası uygulaması devam ederken, mahallelerde ki asfalt çalışmaları da sürüyor.

Mezarlıklardaki Çalışmalar Sürüyor

Bayburt Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü’ne bağlı Mezarlıklar Şefliği ekipleri de, mezarlıklarda temizlik ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Yoğun bir çalışma temposuna giren ekipler mezarlıkları elden geçirerek daha temiz ve daha düzenli şekilde getiriyor. Vatandaşların ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmelerini ve defin işlemleri esnasında daha rahat edebilmelerini sağlamak amacıyla belediye ekipleri tarafından komple bir düzenlemeye tabi tutulan mezarlıkların bir yandan uzayan otları biçilirken bir yandan da çöpleri toplanıyor.

Park ve Bahçelerde Hummalı Çalışma

Gerçekleştirdikleri başarılı peyzaj çalışmalarıyla Bayburt’taki orta refüj ve kavşakları çeşitli motiflerle donatıp aynı zamanda çiçeklendiren Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin gezmek, piknik yapmak için en çok tercih edilen noktası Şair Zihni Kent Ormanı’nda ki çalışmalarını da hummalı bir şekilde sürdürüyor. Çim serimi öncesi otomatik sulama sisteminin montaj çalışmalarını tamamlayan ekipler iftar sonrası da rulo çim serimi gerçekleştiriyor. Ayrıca tamamlandığında Kaleardı Mahallesi’ni yeni bir kimliğe büründürecek olan Kaleardı Parkı’n da da çalışmalar hızla devam ediyor.