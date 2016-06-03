Belediye Personeline İş Güvenliği ve Sağlığı Semineri..

Bayburt Belediyesi iştiraklerinde çalışan personele "İş Sağlığı ve Güvenliği'' semineri verildi.

Belediye toplantı salonunda gerçekleşen seminere, belediye çalışanları katıldı.Trabzon'dan gelen uzman ekip tarafından verilen seminer yaklaşık 2 saat sürdü.



Önce İş Sağlığı ve Güvenliği

İş kazalarının büyük oranda önlenebileceği ve önlemenin ödemekten daha kolay olduğu anlayışının öneminin vurgulandığı eğitimde; temel iş güvenliği, ramak kala, kişisel koruyucu donanımlar, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı v.b. konularda bilgiler verildi. Eğitime katılan belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği konusu ile ilgili örnekler, videolarla desteklenerek anlatıldı.

