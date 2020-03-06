Belediye Personelinden Örnek Davranış

Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Yakup Temur Bayburt Merkez Uzun Gazi Mahallesi’nde temizlik yaparken bulduğu bir miktar parayı çevrede yaptığı araştırmada sahibini bulamayınca Uzun Gazi Mahalle Muhtarı İsmail Pekmezci’ye teslim etti.

Paranın bir ihtiyaç sahibinin veya emekli birisinin olabileceğini düşündüğünü belirterek, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyleyen Temur, yine böyle bir durumla karşılaşsa aynı şekilde davranacağını ifade etti.

Temur’un örnek davranışının takdire şayan olduğunu belirten Uzun Gazi Mahalle Muhtarı İsmail Pekmezci ise kendisine böylesine güzel bir davranışta bulunduğu için teşekkür ediyorum dedi.