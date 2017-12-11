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Belediye Personeli Yıldızhan Toprağa Verildi

Trabzon’un Maçka ilçesi Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen feci kazasında hayatını kaybeden Bayburt Belediye personeli Ali Vahit Yıldızhan’ın cenazesi Bayburt merkeze bağlı Aşağı Kırzı köyünde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedildi.

Belediye Personeli Yıldızhan Toprağa Verildi
11 Aralık 2017 Pazartesi 11:21

Son yolculuğuna dualarla uğurlanan Belediye personeli Ali Vahit Yıldızhan’ın cenaze namazına Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak, Belediye Meclis üyeleri, Belediye personeli, akraba ve sevenleri katıldı.

Diğer taraftan kazada yaşamını yitiren Erdal Ünal , Nihat Demirel ve Bilal Yalçın’ın cenazeleri, memleketleri Toru’da toprağa verildi.

Kazada yaralanan Suat Zipak, Süleyman Akdoğan ile Muharrem Tutar’ın tedavileri Trabzon’daki  hastanelerde devam ediyor.

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