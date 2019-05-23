Bayburt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri il genelindeki mezarlıklarda onarım çalışması gerçekleştiriyor.

İl genelindeki mezarlıklarda yapılan çalışmalar kapsamında eski ve deforme olmuş mezarlar tamir ediliyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri özellikle eski mezarların kırılan bölgelerini tamir ederek elden geçiriyor. Bu çalışmalarla birlikte mezarlarda böylece rahatsız edici görüntüler ortadan kaldırılıyor.

Vatandaşların ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmeleri ve defin işlemleri esnasında daha rahat edebilmelerini sağlamak amacıyla belediye ekipleri tarafından komple bir düzenlemeye tabi tutulan mezarlıkların bir yandan çimleri biçilirken bir yandan da onarımı gerçekleştiriliyor.