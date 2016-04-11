Belediye meclisinden geçti: İstanbul Bayburt kardeş şehir oluyor

Nisan ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Mete Memiş’in başkanlığında Belediye Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda geçtiğimiz aylarda Maliye Bakanı Bayburt Milletvekili Naci Ağbal’ın Bayburt ziyaretinde bir vatandaşın talebiyle gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Bayburt Belediyesi arasında imzalanması planlanan kardeş şehir protokolünün de aralarında olduğu 22 gündem maddesi görüşüldü.



Açılış ve yoklama ile başlayan Nisan Ayı Meclis Toplantısı seçimle devam etti. Meclis 1. Başkan Vekilliğine Cemil Polat, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Filiz Öztürk, Katip üyelerine Halit Gündoğdu, İlhan Güçlü, Esma Okumuş ve Süreyya Türkmenli, İmar Komisyonu’na Ercan Bekiş, Muzaffer Çeker, Nevzat Köse, Ablhamit Karaoğlu ve Süreyya Türkmenli, Plan Bütçe Komisyonu’na Eyüp Bayrak, Esma Okumuş, Filiz Öztürk, Hamit Kocabey ve Hasan Cebeoğlu, Encümen Üyeliğine ise Muzaffer Çeker, Kurban Atmaca ve Halit Gündoğdu seçildi.



2015 Faaliyet raporunun okunmasının ardından diğer gündem maddeleri de görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

