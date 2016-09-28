BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNDEN ASFALT İNCELEMESİ

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Belediye Meclis Üyeleri, Gençosman Mahallesi’nde başlayan kalıcı asfalt ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Geçtiğimiz hafta finişer ile başlayıp devam eden kalıcı asfalt çalışmalarını ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Memiş ve beraberindeki heyet, görevlilerden gidişat hakkında bilgi aldılar.

Çalışmalar Süratle Devam diyor

Tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından üst yapı çalışmalarına da hız veren Bayburt Belediyesi ekipleri kalıcı asfalt uygulamalarına süratle devam ediyor.

Genç Osman Mahallesinde yer alan cadde ve sokaklarda finişerle gerçekleştirilen çalışmalar tüm hızıyla sürerken ekipler bir yandan da kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Bayburt için oldukça önem arz eden çalışmalar tamamlanınca araç ve yaya trafiği rahatlayacak ve vatandaşların ulaşım konusundaki şikâyeti son bulacak. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve belediye meclis üyeleri de oldukça yoğun bir şekilde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerden gidişat hakkında bilgi aldılar.

Bayburt’ta Değişim Devam Edecek

Kalıcı asfalt uygulamalarının ve kaldırım çalışmalarının Bayburt için yıllardır öncelik arz eden çalışma olduğunu belirten Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, “Tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından başlayan kalıcı asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla Bayburt’ta değişimi başlattık. İnşallah sözünü verdiğimiz gibi Bayburt kadim şehir kültürüyle modern kimliğini birleştirmiş bir şehir olacak. Alt yapısıyla ve üst yapısıyla örnek bir Bayburt için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve yapacağımız diğer çalışmalarla da bu değişimi devam ettireceğiz” dedi.

