Belediye Kandil Simidi Geleneğini Devam Ettirdi

Üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandilinin idrak edildiği gece tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da camiler hınca hınç dolarken Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kandil simidi geleneğini devam ettirdi. Kandil simitleri Bayburt’un tarihi camilerinden Ulu Camii ve Yakutiye Camiinde yatsı namazının ardından cami çıkışında vatandaşlara ikram edildi.

Yaşlılar, Engelliler ​​​​​​​​​ ve Öğrencilerde Unutulmadı Zabıta ekipleri kandil simidi dağıtımında öğrenciler, yaşlılar ve engelli vatandaşlarıda unutmadı. Gün içinde Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlı vatandaşlar ile Engelsiz Yaşam Merkezi sakinleri ve Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine de kandil simidi ikramında bulunan ekipler Regaib Kandilinde de geleneği bozmadı. ​​​​​​​