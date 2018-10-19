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Belediye İlaçlama Mesaisine Devam Etti.

Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ilaçlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Belediye İlaçlama Mesaisine Devam Etti.
19 Ekim 2018 Cuma 12:33

Kene, pire ve diğer zararlı haşerelere karşı yapılan ilaçlama çalışmaları kapsamında daha önce Bayburt merkezdeki birçok okulda bulunan yeşil alanlar ile park ve bahçelerde ilaçlama çalışması yapan ekipler çalışmalarını sitelerde bulunan yeşil alanlara taşıdı. 

Haşerelerden vatandaşlara gelebilecek zararların önlenebilmesi amacıyla gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları kapsamında şehrin çeşitli noktalarında ilaçlama yapan ekipler çalışmalarına sezon boyunca devam edecek.   

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