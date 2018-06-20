Vatandaşların Bayburt Belediyesine olan su, emlak ve vergi borçlarının 7143 sayılı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamın da yeniden yapılandırılmasına başlandı.
Bayburt Belediyesine borcu olan ve ilgili kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların en geç 31 Temmuz 2018 tarihine kadar belediyenin ilgili birimine başvurarak borçlarını yapılandırmaları gerekiyor.
Peşin ödeme yapılması halinde gecikme faizinin %90 oranında silinmesi imkânının bulunduğu yapılandırma kapsamında borçlar 2 aylık dönemler halinde 18 taksitte ödenebiliyor.
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