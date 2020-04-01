BELEDİYE BAŞKANLARINDAN KAMPANYAYA DESTEK..

Türkiye'nin Koronavirüs (COVİD-19) ile mücadelesi kapsamında başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası'na Belediye Başkanlarımızdan tam destek geldi.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bu kapsamda Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldı.
Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur’da Birer Maaşlarını Kampanyaya bağışladılar ve Hemşerilerimizi destek olmaya çağırdılar.
Vatandaşlar belirtilen hesap numaralarına diledikleri miktarı yatırarak kampanyaya destek olabileceği gibi cep telefonlarından büyük harflerle KORONA yazıp 8119’a kısa mesaj göndermeleri halinde de 10 liralık bağışta bulunmuş olacaklar.
Tweterden paylaştılar..
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