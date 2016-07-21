BELEDİYE BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Belediye Başkanı Mete Memiş 15 Temmuz akşamı milletimizin iradesine el uzatmaya kalkışanlara karşı gösterdikleri reaksiyondan dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür etti. Başkan Memiş, yayınladığı teşekkür bildirisinde Türkiye’de artık millete rağmen hiçbir şeyin yapılamayacağını belirterek şunları ifade etti:

Çok kıymetli hemşerilerim!





15 Temmuz akşamı Aziz Türk Milletinin bağrından çıkan göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde bulunan küçük bir grup kendini bilmez, vatan haini milletimizin iradesine alçakça el uzatmaya kalkışmış ve bu girişim devlet- millet dayanışması içinde püskürtülerek cunta hayali kuran hainlerin başına geçirilmiştir. Milletimizin devletine, hükümetine ve Cumhurbaşkanı’na sahip çıkarak bu hainlere geçit vermemesi Türkiye’miz de karışıklık ve kaos rüyasıyla yanıp tutuşan darbe şak şakçılarına ve dışarıdaki uzantılarına da ders olmuştur.





Aziz milletimiz, Ankara’dan Bayburt’a, İstanbul’dan Erzurum’a, Edirne’den Kars’a siyasi görüşü ne olursa olsun, dünyaya hangi pencereden bakarsa baksın, kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla yediden yetmişe tek yürek olarak söz konusu devletinin ve milletinin bekası olunca gösterdiği sivil reaksiyonla ülkemizde halka rağmen hiçbir girişimin sonuca ulaşamayacağını herkese ilan etmiştir.





Allah’a şükrediyorum, ülkemiz ve milletimiz başımıza çorap örmeye çalışanların rabbimizin izni ve yardımıyla bir kez daha planlarını boşa çıkarmıştır. Unutmayalım ki Yüce Rabbimiz kerim kitabımız Kuran-ı Kerim’de Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır buyuruyor. Ülkemiz rabbimizden ve milletimizden aldığı güçle her daim dimdik ayaktadır.





Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz görevinin başındadır. Kendi milletine, silah arkadaşına, komutanına ve emniyet teşkilatımıza kurşun sıkacak kadar gözü dönmüş, zihni ve kalbi kararmış cuntacı haşhaşilerden temizlenen ve temizlenmeye devam edecek olan kahraman ordumuz bağrından çıktığı milletimizin ve Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde ve görevinin başındadır.

Ve tarihinin hiçbir döneminde içinde hainleri ve din düşmanlarını barındırmayan Bayburtlular olarak diyoruz ki Biz Bayburtluyuğ, biz buyuğ, biz beraberük, üç beş tane çapulcuya bu milleti böldürmezük.





Bu vesile ile Bayburt Valimize, İl Genel Meclisi Başkanımıza Emniyet Müdürümüze, Cumhuriyet Başsavcımıza ve Garnizon Komutanımız ile Bayburt’umuzdaki demokrasi nöbetimizde söz konusu vatanın ve milletin bekası olunca tüm siyasi görüş ayrılıklarını ellerinin tersiyle iterek Bayburtluluk ve milli birlik kimliğiyle yanımızda olan Milliyetçi Hareket Partimize, Saadet Partimize, Büyük Birlik Partimize, Cumhuriyet Halk Partimize, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah bu birliğimizi bozmasın her daim bir olalım, diri olalım.

Mete Memiş

Bayburt Bld. Bşk

