Belediye Başkanımız Mete Memiş’in Taziye Mesajı

Belediye Başkanımız Mete Memiş Diyarbakır’ın Sur ilçesinde terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen hemşehrimiz Astsubay Ünal Bıçakçı için yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi.

Belediye Başkanımız Mete Memiş’in Taziye Mesajı
banner330
 Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,

Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.

Diyаrbаkır’ın Sur İlçеsindе devam eden operasyonlarda yaralanan hemşehrimiz Astsubay Ünal Bıçakçı’nın kaldırıldığı hastanede şehit düştüğü haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Milletimizin güvenliği, ülkemizin huzuru ve esenliği için canını feda eden kahraman şehidimiz milletimizin gönlünde her daim yaşayacaktır. Şüphesiz ki milletimiz kahraman şehidimizi hiçbir zaman unutmayacak, sonsuza kadar saygı ve sevgiyle hatırlayacaktır.  Bu hain saldırılar vatanımızın bölünmez bütünlüğüne hiçbir zaman zarar veremeyecektir.

Bu vesile ile aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, milletimize ve Bayburt’umuza baş sağlığı diliyorum.

İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Bayburtlu Astsubay Ünal Bıçakçı Şehit oldu
Sonraki Haber
Bayburtlu Şehit son yolculuğuna uğurlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.