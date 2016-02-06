Belediye Başkanımız Mete Memiş’in Taziye Mesajı

Belediye Başkanımız Mete Memiş Diyarbakır’ın Sur ilçesinde terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen hemşehrimiz Astsubay Ünal Bıçakçı için yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi.

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,

Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.

Diyаrbаkır’ın Sur İlçеsindе devam eden operasyonlarda yaralanan hemşehrimiz Astsubay Ünal Bıçakçı’nın kaldırıldığı hastanede şehit düştüğü haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Milletimizin güvenliği, ülkemizin huzuru ve esenliği için canını feda eden kahraman şehidimiz milletimizin gönlünde her daim yaşayacaktır. Şüphesiz ki milletimiz kahraman şehidimizi hiçbir zaman unutmayacak, sonsuza kadar saygı ve sevgiyle hatırlayacaktır. Bu hain saldırılar vatanımızın bölünmez bütünlüğüne hiçbir zaman zarar veremeyecektir.

Bu vesile ile aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, milletimize ve Bayburt’umuza baş sağlığı diliyorum.

