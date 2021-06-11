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Belediye Başkanı Pekmezci’den Türk Eğitim- Sen Şubesine Ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Bayburt Şube Başkanı Ahmet Çalışkan’ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Pekmezci’den Türk Eğitim- Sen Şubesine Ziyaret
11 Haziran 2021 Cuma 09:39

Kamu–Sen’e bağlı sendika başkanlarının da yer aldığı ziyarette Belediye Başkanı  Hükmü Pekmezci, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Bayburt Şube Başkanı Ahmet Çalışkan’a sendikal çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Türk Eğitim-Sen Bayburt Şube Başkanı Ahmet Çalışkan ise, Başkan Hükmü Pekmezci’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, 100.Yılında İstiklal Marşımızı ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Anlamak adlı kitabı hediye etti.


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