Belediye Başkanı Pekmezci’den Türk Eğitim- Sen Şubesine Ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Bayburt Şube Başkanı Ahmet Çalışkan’ı ziyaret etti.
Kamu–Sen’e bağlı sendika başkanlarının da yer aldığı ziyarette Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Bayburt Şube Başkanı Ahmet Çalışkan’a sendikal çalışmalarında başarılar diledi.
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Türk Eğitim-Sen Bayburt Şube Başkanı Ahmet Çalışkan ise, Başkan Hükmü Pekmezci’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, 100.Yılında İstiklal Marşımızı ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Anlamak adlı kitabı hediye etti.