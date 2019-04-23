Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında 23 Nisan 1920’de kurulan TBMM’nin tarihimizde çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Başkanımız Pekmezci şunları ifade etti:

“Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla çıkılan yolda, ecdadımız birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Milli egemenliği tesis eden ilk Meclis, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakârlıkların timsali olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümü olan bugün, milletimizin tarihinin en parlak sayfalarından birisi olarak tarihte yerini almıştır. 23 Nisan'ın aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanması ülkemizin çocuklarına verdiği değeri simgelemesi bakımından son derece anlamlıdır. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99. yıldönümünde sevgi dolu yürekleriyle bu güne anlam katan çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyor, saygılar sunuyorum.”