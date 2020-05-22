BELEDİYE BAŞKANI PEKMEZCİ'NİN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelerek bir bayrama daha ulaştık. Kültürümüzün en önemli unsurlarından olan dayanışma, yardımlaşma, hoşgörü ve kardeşlik duyguları, bu gibi özel günlerde had safhaya ulaşmakta, toplumun arasındaki bağı güçlendirmektedir.



Ramazan bayramı orucun mükâfatı, dayanışma ve yardımlaşma hissiyatının, hatır sorma ve gönül alma hasletlerinin emsalsiz bir kaynağıdır. Ancak bu bayramı tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını dolayısıyla evlerimizde geçirmek zorunda kalacağız. Bu salgından kurtulmak için biraz daha sabredeceğiz ve evimizde kalmaya dikkat edeceğiz. İnşallah hep birlikte kucaklaşacağımız daha nice bayramları birlikte geçireceğiz bu bayram evlerimizdeyiz Bayburt.

Bu vesile ile milletimizin ve tüm Türk İslam Aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."