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BELEDİYE BAŞKANI METE MEMİŞ’E SU VE ÇEVRE ÖDÜLÜ VERİLECEK

Başkan Memiş’e Bir Ödül Daha Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Su ve Çevre Konferansı Ödülleri organizasyonun da Alt Yapı Yatırımları ödülüne layık görüldü.

BELEDİYE BAŞKANI METE MEMİŞ’E SU VE ÇEVRE ÖDÜLÜ VERİLECEK
26 Ekim 2018 Cuma 13:25

Su ve Teknoloji Derneği ( SUTEK ) Bilim Kurulu tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı destekli olarak Türkiye genelinde büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve Sular İdareleri arasında düzenlenen yarışmada ödüller sahiplerine 28 Kasım 2018 tarihinde saat 13.00’te Ankara’da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na ait salonda gerçekleştirilecek törenle verilecek.

2. Kez Ödül Heyecanı Yaşayacak

Öte yandan Belediye Başkanı Mete Memiş Alt Yapı Yatırımları ödülüyle 2.  defa ödül heyecanı yaşayacak. Memiş daha önce Bayburt Belediyesine ait Güneş Enerjisi Santrali projesi ile Kayseri merkezli Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından düzenlenen yarışmada ödüle layık görülmüştü.

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