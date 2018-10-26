Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet, hiç şüphesiz, geleceğimiz adına en büyük güvencemizdir. Eşitlik ve hürriyet temeline dayanan büyük bir millet olma iradesiyle kurulan Cumhuriyetimiz, hepimizin göz bebeği durumundadır. Zira, Cumhuriyetimiz çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış bir istiklal mücadelesinin ardından kurulmuştur.

Hiç şüphe yok ki istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü Cumhuriyetimizi korumak, ecdadımızın mirasına sahip çıkmak, onu gelecek nesillere aktarmak için milletimizin her bir ferdi, bugün de aynı ruh ve kararlılığa, aynı özveriye sahiptir.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılı münasebetiyle yaşadığımız gurur ve heyecanın hat safhaya çıktığı bu anlamlı günde tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla tebrik eder, yüce rabbimizden bu büyük kazanımın elde edilmesi için canlarını veren şehitlerimize rahmet gazilerimize ise hayırlı ve uzun ömürler vermesini niyaz ediyorum.