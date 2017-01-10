BELEDİYE BAŞKANI MEMİŞ’TEN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

“Kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveriyle toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren gazetecilerimizi ve tüm basın çalışanlarımız çalışmaları her türlü takdirin üzerindedir. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülke olarak karşı karşıya kaldığımız hain darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren devletinin ve milletinin yanında yer alan gazetecilerin ve basın yayın organlarının bu hain darbe girişiminin başarısız olmasında ne kadar etkili olduğuna hep birlikte şahit olduk. Sadece 15 Temmuz’da değil, öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen terör saldırılarının arka planında yatan gerçekleri deşifre etme ve kamuoyunu doğru bilinçlendirme noktasında da gazetecilerimizin üstlendiği görev çok büyüktür.
Büyük bir özveriyle görevini fedakârca icra eden meslek ahlakı bilinci ve gayreti çerçevesinde kanunlara saygılı, dürüst, ilkeli tüm gazetecilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, aileleri ve sevdikleri ile birlikte mutlu yıllar, meslek hayatınızda başarılar dilerim.”