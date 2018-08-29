Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Zafer Haftası ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan Büyük Taarruz Zaferi’nin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda etmekten bir an olsun tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anar, milletimizin Zafer Bayramını içtenlikle kutlarım.

1071 Malazgirt’le başlayan Anadolu’yu kendimize vatan kılma mücadelemizi asla bitmeyeceğini yedi düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile ilan etmiştik. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi de, Türk Milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Milli mücadelemizin en zor dönemi olan Büyük Taarruz’da milletimiz, askeri yetenek ve gücünü büyük millet olmanın kabiliyetlerini bir kez daha bütün dünyaya göstermiştir.

Milletçe elde ettiğimiz başarılar ve ülkemizin geldiği seviye, yolumuzun açık olduğunun en önemli göstergesidir. Büyük hamleler gerçekleştiren ülkemiz geleceğe umutla bakmakta ve güvenle yoluna devam etmektedir.

Aziz vatanımız ve milletimizin güvenliği için gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan kahramanlarımızın emanetlerine kararlılıkla sahip çıkacağız. Onlar yüce milletimizin en değerli varlıklarıdır. Bugün bizler de onların mirasçısı olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni en ileri seviyeye götürmek için tüm gücümüzle çalışmalıyız.

Bu duygu düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, yüce rabbimizden aziz şehitlerimize rahmet gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler vermesini niyaz ediyorum.”