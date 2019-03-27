MEMİŞ: "AK PARTİLİ BELEDİYECİLİK DEVAM EDECEK" Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, “Biz AK Partiliyiz, AK Partili belediyeciliğin Bayburt’ta devamından yanayız. Bizim çalışmalarımız AK Partili belediyeciliğin şehre yansımasıdır. İnşallah bu şekilde de devam edecektir. İnanıyorum ki, bundan sonra çok daha güzel işler olacak.” dedi.

Bayburt Konaklamada basın mensuplarını ağırlayan Belediye Başkanı Mete Memiş, son 5 yılın değerlendirmesini yaptı. Görevde bulunduğu 5 yıllık sürede AK Parti belediyeciliğinden Bayburt'un en iyi şekilde yararlandığını ifade eden Memiş ;

“Yapılmasını öncelik belirlediğimiz bütün çalışmaları eksiksiz olarak bitirdik. İki tanesi yüzde 80 olarak tamamlandı. Biri Saray Bahçası diğeri de Tarım Yerleşkesi. Bunların toplamda 20 günlük bir işi var. Bunun dışında ne konuştuysak Allah’a hamt olsun yaptık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın Bayburt'a önemli katkıları olduğuna dikkati çeken Memiş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Bayburt'a bakış açısı belli. Kendisi de bunu çok net cümlelerle ifade etmiştir." diye konuştu.

Memiş, Bayburtlular adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bayburt'a katkıları dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, Bayburtluların da seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini, AK Parti'ye destekleriyle ifade edeceğine inancının tam olduğunu dile getirdi.

Memiş, şöyle devam etti: "Bu şehre yapılmasını vaat ettiğimiz, öne çıkardığımız bütün çalışmaları eksiksiz olarak yerine getirdik. Peki, tam mıdır? Hiçbir şey tam değildir. Yeterli midir? Yeterli değildir. Daha çok şeyler yapılmalı. Yeterli görürsek bana göre bu şehre en büyük haksızlığı yapmış oluruz. Hiçbir şey yetmez. Çünkü aklınıza ne gelirse imkan dahilindedir, yapılabilir. Bütün bu çalışmalar AK Partili belediyeciliğin şehre yansımasıdır."

Memiş, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde de Bayburt halkının bu anlayışı devam ettirme noktasında irade ortaya koymasını isteyerek, şunları kaydetti: "İnşallah AK Partili belediyecilik devam edecek ve bu üretme, bu büyüme, Bayburt'a hizmet etme kesintisiz devam edecektir. Gelecek arkadaşımız Fatih Yumak daha çok yapsın. Bayburt'a yapılanlarla biz yetinmiyoruz. Yeterli görmek Bayburt'a ciddi bir haksızlık olur. Çünkü Bayburt bunu fazlasıyla hak etti. Gayret etmeliyiz, çalışmalıyız. Bayburt'u bizim zihin dünyamızdaki, gönlümüzdeki yerine taşımamız gerekir. Biz AK Partiliyiz, AK Partili belediyeciliğin Bayburt’ta devamından yanayız. Bizim çalışmalarımız AK Partili belediyeciliğin şehre yansımasıdır. İnşallah bu şekilde de devam edecektir. İnanıyorum ki, bundan sonra çok daha güzel işler olacak."

“BAYBURT BELEDİYESİ’NİN PİYASAYA BORCU YOK”

Bayburt Belediyesi’nin İller Bankası’na alt yapıdan kalan borç dışında piyasaya borcu olmadığını belirten Memiş, “Müteahhitlerin bütün yaptıkları hak edişlerin parası yatmıştır. Borcumuz sadece İller Bankası’na olan borcumuzdur.” dedi. Memiş, Güneş Enerji santraliyle birlikte 2 yılda 10 milyon liralık gelir sağladıklarını ve 10 yıl boyunca burada üretilen enerjinin devlet tarafından satın alınacağını da sözlerine ekledi.

FETANİ BATTAL: “FATİH YUMAK BU İŞİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRECEK”

Milletvekili Fetani Battal da burada yaptığı açıklamasında Mete Memiş’in Bayburt için gece gündüz çalıştığına şahit olduğunu ifade ederek, adayları Yumak’ın da aynı gayret içerisinde olacağını söyledi.

AK Parti Belediyeciliğinin Bayburt’ta şimdiye kadar gerçekleştirdiği hizmetlerden övgüyle bahseden Battal, “Bu kadar önemli adımları atmış bir belediyecilik anlayışının bundan sonrasına ait bizde oluşturduğu umut, heyecan kenara koyulacak bir durum değildir. Çünkü yapılan çalışmalar, neler yapılacağına hususunda da bize ön fikirler veriyor. Çünkü en çok çile çekilen dönemin ardından yapılacak belediyeciliğin bundan sonra çok daha kolay olacağını düşünüyorum. Ve ben Fatih Yumak başkanımızın bu işi layıkıyla yerine getireceğine canı gönülden inanıyorum.” dedi.

POLAT: “ERDOĞAN’IN ADAYI FATİH YUMAKTIR”

Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ise, bugüne kadar Bayburt’a hizmet eden tüm siyasilere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Bu bir hizmet ve bayrak yarışı. Biz bugüne kadar bu bayrağı taşıdık. Bugünden sonrada inşallah Fatih Yumak kardeşim bu bayrağı alıp hepimizin desteği ile daha ileriye taşıyacaktır. Şu konuyu özellikle belirtmek istiyorum. Sayın Mete Memiş kardeşime görevini alnının akıyla yürüttüğü için teşekkür ediyorum. Daha önceden yapmış olduğumuz açıklamalar kamuoyunda yanlış anlaşıldı. Belediyelerin sabit gelirleri vardır. Bu sabit gelirlerde herhangi bir değişiklik olmaz. Ancak siz iktidar partisinin bir belediyesi iseniz ilave gelirler elde etme çaba içerisine girersiniz. Bunda da başarılı olursunuz, çabanız ölçüsünde. Bu konuda Mete Memiş kardeşim en şanslı dönemi yaşamıştır. Arkasında Maliye Bakanımız vardı. O desteği Bayburt’a hizmet olarak döndürmüştür. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.

Bizim liderimiz, genel başkanımız bellidir. Milletimizin gönlünde taht kuran ve Bayburt’u da çok seven Recep Tayyip Erdoğan’ımızın Bayburt Belediye Başkanı adayının adı 24 Kasım 2018 tarihinde belli olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan Fatih Yumak kardeşimizin elini kaldırarak Bayburt adayım Fatih Yumak’tır. Bu süreçten sonra bütün Erdoğan sevdalılarının, bütün AK Parti li kardeşlerimizin yapması gerekenin amasız fakatsız usulü tartışmadan Fatih Yumak kardeşimizin belediye başkanı olması için elinden gelen tüm çabayı ortaya koymasıdır. Bu Bayburt’un geleceği adına çok önemlidir. Biz tabanda bunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. AK Partili kardeşlerimizin bu ilgiyi bugüne kadar gösterdiklerini görüyoruz. İnşallah 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde Fatih Yumak kardeşimiz belediye başkanı olacaktır ve Mete Memiş kardeşimden bayrağı almak sureti ile zirveye taşıyacaktır. Biz de bilgimiz, becerimiz ve tecrübemizle kendisine destek olacağız. Ona vereceğimiz destekle Bayburt daha ileri ufuklara taşınacaktır.

YUMAK: “BAYRAK YARIŞINI SÜRDÜRECEĞİZ”

AK Parti’de belediyeciliğin bir bayrak yarışı olduğunu dile getiren Belediye Başkan Adayı Yumak, “AK Partili belediyecilikle birlikte Bayburt bulunduğu çanağın içerisinden çıktı. Doğalgaz olsun alt yapının tamamlanması olsun bunların tamamı AK Parti belediyeciliği döneminde gerçekleşti. AK Parti belediyeciliği bir bayrak yarışıdır. Önümüzdeki süreçte Mete başkanımızın projelendirdiği yatırımların devamını getireceğiz, hem de açıkladığımız 69 projeyi hayata geçirmek için çalışacağız. İnşallah seçimi kazandığımızda 1 Nisan’dan itibaren durmaksızın çalışmalarımıza başlayacağız. Siyasette hedefiniz olmadan başarılı olma şansınız yok. İnşallah seçimleri kazanırsak 5 yıl boyunca durmadan, yorulmadan çalışacağız.” dedi.

“AK PARTİ’YE OY VERMEK CUMHURBAŞKANIMIZA GÜÇ VERMEKTİR”

Konuşmasında ittifak konusuna da değinen Yumak, “15 Temmuz sonrasında Yeni Kapı’da başlayan ittifak ruhuna saygılıyız. Ama burada Cumhur İttifakı üzerinden AK Parti tabanından oy devşirmeye yönelik yapılan hamleleri de doğru bulmuyoruz. Neticede 51 ilde iki partinin ittifakı var ama diğer 30 ilde iki partinin tatlı bir rekabeti söz konusu. Şuna çok önem veriyoruz ‘ AK Parti’ye oy vermek Cumhurbaşkanımıza güç vermektir’ bu süreç sadece yerel değil aynı zamanda genel seçim havası taşımakta. Dolayısıyla ittifakın olmadığı yerlerde AK Parti’ye oy vererek Cumhurbaşkanımıza güç vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

“5 PROJEDE 550 İSTİHDAM SAĞLANACAK”

İstihdam konusunda ise 2019 yılı içerisinde hayata geçirilecek 5 projeyi işaret eden Yumak, sadece bir yıl içerisinde 550 vatandaşın kamuda istihdam edileceğini söyledi.

Yumak açıklamasını şöyle sürdürdü: “İş, aş istihdam noktasında AK Parti hükümetleri olarak Bayburt’ta çok fazla hizmetler gerçekleştirdik. Özellikle çok eskiye gitmeden 2019 yılında tamamlanacak olan 5 projemiz ve bu 5 projenin kapsayacağı 550 kişilik istihdama değinmek istiyorum. 7. Ayda tamamlanacak olan Bayburt Devlet Hastanemize 100 yeni personel istihdam edeceğiz. Yaklaşık 2 ay sonra hizmete açılacak olan 112 çağrı merkezinde 50 vatandaşımız istihdam edilecek. Yine bu yılın sonunda faaliyete geçecek olan göçmen geri gönderme merkezinde 100’ün üzerinde vatandaşımıza istihdam sağlanacak. Yine açık ceza evine de 100 yeni istihdam sağlanacak. Ve Bayburt Üniversitesi’nde 2 yeni fakültemiz daha tamamlanıyor burada da 100 vatandaşımıza istihdam imkanı sağlamış olacağız. Bu sayıyı daha da artırabiliriz ancak ben sadece 5 büyük projeyi söyledim.

” Üretime yönelik ne yapılıyor? Bayburt OSB’nin de yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğunu ve önemli firmaların burada yatırım yapmaya başladığını dile getiren Yumak şöyle devam etti: “Bayburt Organize sanayi Bölgesi şu anda 6. Teşvik kapsamında. Yani Türkiye’nin en fazla destek alan organize sanayi bölgeleri arasında yer alıyor. Bayburt OSB’de üretiyorsunuz 100 kilometre sonra limana ulaşabiliyorsunuz. OSB’miz şu anda yatırım için tamamen hazır durumda. Yatırımcı gelip binasını yapacak ve üretime başlayacak. Yatırımcılarda gelmeye başladı. Trabzonlu Aslantürk firması geldi yaklaşık 60 milyon liralık bir yatırımı bu bölgemizde gerçekleştirdi. 10-15 gün sonrada üretime başlayacak. Burada 3 vardiyaya başlanınca 250 kişilik istihdam yapılacak.”

“BAKANLARDAN ALDIĞIMIZ SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Yumak, ayrıca 2 aylık süreçte Bayburt’ta birçok bakanı misafir ettiklerini ifade ederek, “2 aylık süreçte sayın bakanlarımızı da Bayburt’ta misafir ettik. Ve her gelen bakanımızdan da çok önemli hizmetlerin bir kısmını aldık bir kısmının da sözünü aldık. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte başkan seçilirsek bu sözlerinde sonuna kadar takipçisi olacağız. Ve tamamını inşallah hayata geçireceğiz.

31 mart seçimlerinden sonra Türkiye’de iktidar ve hükümet aynı. 2023 yılına kadar Cumhurbaşkanımız recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki iktidar yine aynı olacak. Diyoruz ki, gelen iktidar yerelde de aynı şekilde devam etsin. Bizlerde önceki başkanlarımızın tecrübeleri ve bizlere gençliğimizin verdiği enerjiyi, sinerjiyi bir araya getirelim ve hep birlikte Bayburtu bugün bulunduğu konumdan daha ileriye taşıyalım” dedi.