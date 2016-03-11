Belediye Başkanı Memiş, Müteahhitlerle Bir Araya Geldi

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt’ta faaliyet gösteren müteahhitlik firması sahipleri ile bir araya geldi. Firmaların Bayburt’ta karşılaştığı sorunlar ile yapmaları gerekenlerin konuşulduğu toplantıda Başkan Memiş Bayburt’un güzel bir kent görüntüsüne sahip olmasında mimari yapıların büyük önemi olduğunu belirterek firma sahiplerinden yapılacak binaların dış görünüşüne ve sitelerin çevre düzenlemesine özen gösterilmesini istedi.





Toplantıda alınan ortak kararların uygulanmasını da isteyen Başkan Memiş şöyle devam etti:“Bir de sizden 2 tane isteğim var. Birincisi yaptığımız binaların dış cephesi güzel olsun, 3 veya 4 blok olarak yapılan sitelerde de çevre düzenlemenizi yapmadan ruhsat talebinde bulunmayın. Öncelikle inşaatınızı bitirin çevre düzenlemesini, yeşillendirmesini yapın bitirin son bu taleple gelin. Derler ki insanın estetik olanı ahlaklı olanıdır. Şehirlerin estetik olanı da mimari formu güzel olandır. Biz bu şehri ahlaklı bir şehir olarak düşünüyoruz ve diyoruz ki bu şehrin mimarisi güzel olmalı.”“Bu mimari forma binanın şeklini de katıyoruz çevre düzenlemesini de katıyoruz. Sizin bu konuda karar vermeniz lazım. Bayburt’u güzelleştirmek için sadece resmi kurumlar değil herkes taşın altına elini koymalı; eğer bu olursa Bayburt’un modern bir kent görünümüne ulaşması daha çabuk olur. Gezilip görüldüğünde akılda kalıcı ve insanların tekrar tekrar gelip gezmek isteyeceği bir Bayburt idealine daha hızlı bir şekilde ulaşırız.”Toplantı, İmar ve Şehircilik Müdürü Teoman Hakan Orhan’ın şehir imarı ile ilgili bilgi vermesi ve görüş alışverişiyle devam etti.