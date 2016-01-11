BELEDİYE BAŞKANI MEMİŞ, MUHTARLARLA TOPLANTILARINI SÜRDÜRÜYOR

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, mahalle muhtarlarıyla rutin olarak gerçekleştirdiği toplantılarına devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ile Şahin Kızılaslan, Fenişleri Müdürü Kasım Çeker, Muhtarlıklar Müdürü Fuat Güzen, Su ve Kanal İşleri Müdürü Abdulvahhap Silsüpür’ün de hazır bulunduğu toplantıda Belediye Başkanı Memiş, belediye hizmetleri hakkında bilgi verip muhtarların taleplerini dinledi.

Problemlerimizi Bir Bir Çözeceğiz

Mahalle muhtarlarıyla zaman zaman gerçekleştirilen bu toplantıların problemlerin çözümü noktasında çok önemli olduğunu, toplantıların sık sık yapılması gerektiğini belirten Başkan Memiş, “Bayburt’u güzelleştirme, daha yaşanılabilir hale getirme adına bu toplantılarımızı aksatmayacağız. Bu vesileyle problemlerimizi bir bir çözeceğiz”dedi.

Mahalle Çeşmeleri, Bayburt’un Kimliğidir

2015 yılında altyapı çalışmalarına yoğunluk verildiğini, bununla beraber asfaltlama çalışmaları yapıldığını, 2016 yılında ise projelerin bir bir hayata geçeceğini kaydeden Belediye Başkanı Memiş, mahalle çeşmeleriyle ilgili yaptığı konuşmada, “Biliyorsunuz hayır için çeşme yaptırmak isteyen birkaç vatandaşımız var. İlk olarak var olan çeşmelerimizi yapacağız. Yeni yapılacak olan çeşmelerin de yer belirlenmesi noktasında siz muhtarlarımızla birlikte hareket ederek bu çeşmelerimizi de şehrimize kazandıracağız. Yeter ki kaynaklarda problem olmasın bizim 2016 yaz sezonu çalışmalarımız çeşmelerle başlayacak. Bunlar bizim kimliklerimizdir. Bu çeşmeler Bayburt’un kimliğidir. Bunların kaybolmasına müsaade etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Tarım Yerleşkesi, Türkiye’de Bir İlk Olacak

Konuşmasında Tarım Yerleşkesi’ne değinen Başkan Memiş, projenin içerisinde yer alacak tesisler hakkında bilgi vererek şöyle devam etti:

“Bizim iki senedir üzerinde çalıştığımız “Tarım Yerleşkesi” projemiz var. Bu projenin içerisinde tarım ve hayvancılığa ait her şey olacak. Son derece modern olacak şekilde bu projemizin içerisinde ilk olarak canlı hayvan pazarı, mezbahane, ot ve saman pazarı, hububat alım merkezi, tam donanımlı cirit sahası ve misafirlerin, çocukların bineceği at parkurları, küçük ve büyükbaş hayvanlar için ahırlar, otomotiv, traktör ve zirai donanım araçlarının satıldığı ticari alanlar, zahire pazarı, 50 kişinin kalabileceği otel, 150 kişilik konferans salonu, kurs derslikleri, v.b tesislerimiz olacak. Bugün aklımıza gelmeyip de yarın aklımıza gelebilecek tesisler için bile rezerv alanımız olacak. Avan projemiz bitti, gerekli araştırmalar yapılıyor. Sona yaklaştığımız bu projenin yeriyle alakalı araştırmalarımız devam ediyor. Birçok ortamda istişarelerimiz oldu. Sizlerin de kanaatlerine başvurarak yer konusunu çözmeye çalışacağız.”

Belediye Başkanı Memiş’in Tarım Yerleşkesi hakkında muhtarlarla yaptığı istişarenin ardından toplantıda hazır bulunan birim müdürleri söz alarak altyapı başta olmak üzere belediyenin diğer çalışmaları hakkında muhtarları bilgilendirerek sorularını yanıtladılar.

Dolmuşlarla İlgili Olarak Bir Çalışma Yapılıyor

Mahalleleriyle ilgili sorunlarını ve taleplerini bir bir ileten mahalle muhtarlarının şehir içi dolmuşlarla ilgili şikâyet ve önerilerini dile getirmeleri üzerine söz alan Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk şöyle konuştu:

“Hem şehir içi dolmuşları hem de köylerden gelen minibüslerle ilgili bir sıkıntı olduğu herkes tarafından beyan edilmektedir. Belediyemiz de bu konuya duyarsız değildir; Dolmuşlarla ilgili olarak bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmaları yaparken ani karar vermek yerine dolmuşların konumunu, nerede kalacaklarını belirlemek adına bir araştırma yapılıyor. Aynı konu trafik komisyonuyla da görüşülüyor. En kısa zamanda dolmuş duraklarıyla ilgili problemleri de çözüme kavuşturacağız.”

Belediye Başkanımıza Çok Teşekkür Ediyoruz

Yaklaşık iki saat süren toplantının sonunda muhtarlar adına söz alan Şeyhhayran Mahallesi Muhtarı Fuat Yıldız, “Muhtarlar adına Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayda bir bizimle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunuyor. Bundan sonra inşallah sık sık toplantılarımıza devam edeceğiz.”dedi.











