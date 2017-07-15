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Belediye Başkanı Memiş'in 15 Temmuz Mesajı

Şunu unutmayalım ki temmuzlar Türk toplumunda önemli bir yere sahiptir. Örnek vermek gerekirse 20 Temmuz’da Mehmetçiklerimiz Kıbrıs’ta düşman kuvvetlerine karşı vatanını müdafaa ediyordu. Kıbrıs’ın Türk Vatanı olarak kalması uğrunda şehit ve gazi oluyorlardı. Şair onları tasvir ederken diyordu ki ‘’Öyle bir iman öyle ihlas ki, Secde eder cümle canlı ve bitki, Bir temmuz akşamı Allah şahit ki, Şaha kalkmış vatan idi Mehmedim.’’ Evet, Mehmetçik 20 Temmuz’da şaha kalkmış vatan idi.

Belediye Başkanı Memiş'in 15 Temmuz Mesajı
15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:28

O şaha kalkan Mehmet’in torunları da 15 Temmuz’da bizim kutsalımız olan askeriyemizin içine sızmış, paçavradan adamların, çapulcuların, dışarıdan destek alan emperyal güçlerin ülkemizde ki uzantıları, hem paralel devlet yapılanması hem de paralel din yapılanmasının temsilcileri, FETÖ’nün uşaklarına ve onların tanklarına, toplarına tüfeklerine karşı göğüslerini siper ederek imanlarıyla durdular. Bu toprakların vatan olarak kalması yolunda milletimizin bölünmemesi adına canlarını seve seve bu aziz vatan için feda ettiler.

Birileri ne derse desin. Birileri nereden bakarsa baksın bütün Anadolu’da hepimiz bu alçakça girişimin olduğu geceyi yaşadık. Bayburt’tan 7 den 70’e bir olarak bu paçavradan adamlara, bu şerden beslenenlere, emperyal güçlere, bu milletin yükselmesinden ve hükümetimizin gücünden rahatsız olanlara Saat Kule Meydanı’ndan seslendik ve bir tokat vurduk. Dedik ki mademki biz Bayburtluyuz, bu paçavradan adamları, çapulcu sürülerini, şerden beslenenleri istemezük. Bu milleti böldürmezük.

Bu şanlı millet İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ‘’Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;  Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez‘’ dizelerinden hareketle Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara adeta sel gibi akmış, milyonlarca yürek bir olarak cuntacıların namlularının karşısına dikilmiştir. Milletimiz inşallah şanlı tarihinden ve din-i mübininden aldığı güçle Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde birlik ve beraberlik içinde daha güzel günlere yürüyecektir. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun.

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