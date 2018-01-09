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Belediye Başkanı Memiş'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

Belediye Başkanı Memiş'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
09 Ocak 2018 Salı 17:09

“Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basın, demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biridir.

En zor şartlara rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında can güvenliklerini riske atarak görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin halkı doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır.

Bu vesile ile toplumsal sorumluluğunu yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”

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