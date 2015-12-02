BELEDİYE BAŞKANI MEMİŞ, DOLMUŞÇULARLA BİR ARAYA GELDİ

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt’ta toplu taşımada büyük bir öneme sahip olan dolmuşçular ile belediye toplantı salonunda bir araya geldi.

Belediye Başkan Yardımcıları ile Belediye Meclis Üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Başkan Memiş, vatandaşların ulaşım anlamında problem yaşamaması için dolmuş kooperatifi temsilcileri ile istişarelerde bulunarak dolmuş sahiplerinin sorunlarını dinledi.

Kooperatif temsilcileri Bayburt’ta Erzurum ve Trabzon güzergâhı üzerinden yolcu toplayarak merkeze gelen köy minibüslerinin uyarılmasını talep ederken Başkan Memiş dolmuş saatlerine riayet edilmesini istedi. Toplantıda dolmuş ücretlerinde mevcut tarife ile devam edilmesine karar verilirken belediyenin emekli, 65 yaş üstü, malulen emekli, öğrenci, şehit ve gazi yakınları ile engelli vatandaşlara yönelik uygulaması olan indirimli ulaşım kartının ise şartları esnetildi.