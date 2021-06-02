BEKMEZCİ: MESELEMİZ SEÇİM DEĞİL,GEÇİMDİR.

Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci partisinin başlatmış olduğu Geçim İttifakı kampanyasını kamuoyu ile paylaştı.

BAYBURTGÜNDEM HABER- Memleketin asıl meselesi Seçim değil, Geçim derdidir diyen Bekmezci, “Pandemi’den önce başlayan ve pandemi ile etkisini daha ağır bir şekilde hissettiren ekonomik krizin acı sonuçları ortada iken, büyük kısmı iktidar tarafından kontrol edilen medya, ısrarla gündemi saptırmaya çalışıyor.

Bizler bu ortamda günümüzü kurtarmaya, geleceğimizi inşa etmeye çalışırken; yanlış ekonomi politikalarıyla hepimizi zor durumda bırakan iktidar, algı yönetimiyle de bizleri gerçek gündemlerimizden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Bir taraftan “Erken seçim yok, seçim 2023’te yapılacak” sözlerini manşetlerine taşırken, diğer taraftan Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartışıyorlar.

“Ülkemizin, insanlarımızın dertleri her geçen gün artarken, ülkemizde asıl konuşulması gerekenler ne yazık ki konuşulmuyor, “İnsanımızın bunca sorunu varken iktidar, her günümüzü gereksiz bir gündemle meşgul etmeye çalışıyor. 19 yıldır iktidar olanlar, dertlere derman olacaklarına ne yazık ki mağdurlar ordusu oluşturdular. Çünkü görevlendirmelerde liyakati esas almadılar, işsizler ordusu oluşturdular. İyi gün, kötü gün demeden vergi topladılar; esnafımızı, insanımızı zor günlerinde yalnız bıraktılar. Yanlış politikalarda ısrarcı olarak ekonomiyi çıkmaza soktular, insanımızı hayat pahalılığına mahkum ettiler. Kendileri, yakınları varlık içinde yüzerken, milyonların geçim derdini görmezden geldiler. İşçiyi, memuru, emekliyi dert sahibi yaptılar. Sanayicimizin, çiftçimizin, besicimizin üretim arzusunu kırdılar ama faiz lobilerinin ekmeğine yağ sürdüler.”

Oysa, bir avuç mutlu azınlığın dışında milyonların canını yakan acı tablo ortadadır ve halkımız her şeyin farkındadır.

Saadet Partisi Halkın Gündemiyle Meşguldür

Ülkemizin gündemi sürekli suni gündemlerle meşgul edilirken, Saadet Partisi olarak biz, her zaman gerçek gündemlere odaklandık, vatandaşımızın derdini, problemlerini ve bunların nasıl çözüleceğini siyasetimizin ana konusu yaptık.

Bu siyaset anlayışımız, vatandaşımızdan takdir gördü, görmeye devam ediyor.

Son günlerde iktidarın seçim derdi güderek hepimizi içine çekmeye çalıştığı ittifak gündemini suni buluyor, bu gündeme dahil olmuyoruz. Saadet Partisi olarak ülkemizin asıl gündeminin ekonomi olduğunu ısrarla söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Ve bu kapsamda “Seçim değil, Geçim İttifakı” konulu bir kampanya başlatmış bulunuyoruz.

Hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere, “Hayır!” diyen herkesle, hepimizin gerçek gündemi için… Geçim İttifakı’nda buluşuyoruz!

3 Haziran’da Zoom Üzerinden Esnaf Kongresi

Düzenleyeceğimiz esnaf kongreleri, işçi kongreleri, çalıştaylar, esnaf ziyaretleri, meslek örgütleri ile yapacağımız toplantılar ile halkımızın gerçek gündemini yöneticilere duyuracağız. Kepenkleri kaldırmadan ekonomi kalkınamaz. İndirilen kepenkleri el ele, hep birlikte kaldırmak için, sorunları ve çözümleri konuşmak üzere gerçekleştireceğimiz Esnaf Kongresine tüm esnaflarımızı davet ediyoruz. Esnaf Kongremiz 3 Haziran Perşembe günü saat 15:30’da zoom programı üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilecektir. Saadet Partisi Youtube kanalından da yayınlanacak kongreye Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu da katılacaktır.