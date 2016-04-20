BEKLENEN ÇEKİLİŞ GERÇEKLEŞTİ, TALİHLİLER BELLİ OLDU

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen çekileşe Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Şahin Kızılaslan, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Daştan ile öğrenciler katıldı.
Çekiliş töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Memiş şunları ifade etti:
SİZLERDEN ÖZÜR DİLİYORUZ
“Aslında hemen 31 Aralık’ın akabinde Ocak’ın 10 veya 15’inde bu çekilişi gerçekleştirebilirdik. Belki geç kalınmış oldu. Ben geç kalındığı için belediye başkanı olarak sizden özür diliyorum. Şunu ifade edeyim ki, Türkiye'nin en küçük ilinde öğrencisiniz ama unutmayın ki küçük bir şehirde, öğrenci olmak küçümsenecek bir durum değildir. Yani düşünmeyin ki, büyük şehirler ve büyük üniversitelerde tahsil hayatını devam ettirenler başarılı olacak geleceği onlar yönetecek, küçük şehirler ve küçük üniversitelerde okuyanlar iyi sonuçlar alamayacak başarısız olacaklar.”
BAYBURT ÜNİVERSİTE OKUMAK ADINA GÜZEL BİR ŞEHİRDİR
“Bayburt, Üniversite okumak adına güzel bir şehirdir. Sakindir, huzurludur, güven doludur. Bayburt Anadolu'nun, bu güzel yurdun çok önemli şehirlerinden birisidir. Bir şehri yüz ölçümüyle ya da nüfusuyla ölçerseniz yanılırsınız bunu unutmayalım. Gelecekte bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Sizde bir yeri yönetirken orayı sayılabilir özellikleriyle değil, sahip olduğu değerlerle ölçün. Bir yer kıymetini sahip olduğu değerlerden, taşıdığı misyondan alır. Bende bu anlamda diyorum ki, Anadolu’nun en önemli dört yerleşkesi, büyük sütunun sayıldığında bunların birincisi Bayburt, ikincisi Harput, üçüncüsü Kerkük, dördüncüsü Ahlat’tır. Yani Bayburt şehir kültürüne sahiptir ve kadim medeniyetleri barındırmıştır.”
ŞEHRİMİZİN KENTLEŞME NOKTASINDAKİ SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ
“Şehrimizin kentleşme noktasındaki sorunlarını sizlerde gördünüz. Ben belediye başkanı olarak bu kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, buralı olmakla övündüğümüz, Anadolu’muzun bu şirin huzur dolu şehrimize olan borcumuzu ödemek ve kentleştirmek adına temel alt yapı probleminin çözülmesi için 2 yıldır hızlı bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve artık son 20 güne girdik. İnşallah Nisan ayı sonunda temel problemler bitecek ufak tefek sıkıntıların çözülmesini de Mayıs 15 veya 20 şeklinde planladık. 20 Mayıs'tan sonra şehrimizin üst yapısıyla ilgili çalışmaları da başlatıyoruz.”
BAYBURT'TA YAŞADIĞINIZ İÇİN GELECEKTE MEMNUN OLACAKSINIZ
“Bayburt'ta yaşadığınız için Bayburt'ta üniversite tahsilinizi sürdürdüğünüz için inanıyorum ki gelecekte memnun olacaksınız. Bugün birinci sınıfta, ikinci sınıfta olan arkadaşlarımız gelecek yıllarda Bayburt'un çok güzel modern bir kent hüviyetine büründüğünü görecekler. Sizler Bayburt'u gelecekte anlatacak olan Bayburt'un gönül elçilerisiniz. Sizler bu şehre emanetsiniz bizde emanetimize hakkıyla sahip çıkacağız.”
ÇEKİLİŞ HEYECANLI ANLARA SAHNE OLDU
Belediye Başkanı Memiş’in konuşmasından sonra öğrencilerin uzun zamandır sabırsızlıkla beklediği çekilişe geçildi. İlk olarak 75 TL değerindeki 30 adet gıda yardımı çekinin çekilişi gerçekleştirildi. Daha sonra ise 7 adet tablet, 10 adet akıllı telefon ve 5 adet laptopun çekilişi gerçekleştirildi. Çekilişte talihlerden salonda bulunanlara hediyeleri Başkan Memiş ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törende aynı zamanda ikametgâhlarını Bayburt'a alarak çekilişe katılmaya hak kazanan her öğrenciye hediye çeki verildi.
Çekilişte hediye almaya hak kazanan öğrencilerin tam sıralı listesi ise şöyle:
LAPTOP ÇEKİLİŞİ TALİHLİLERİ:
1 - Ebru UZUN
2 - Hümeyra DÖNMEZ
3 - Seda MENTEŞEOĞLU
4 - Ahmet YILDIRIM
5 - Şeyma YİĞİT
TABLET ÇEKİLİŞİ TALİHLİLERİ:
1 - Rabia YILDIRIM
2 - Muhammed Ali DOĞAN
3 - Fevzi BAKAR
4 - Ömer AKBURAK
5 - Hatice ÇOKER
6 - Zeliha DÜKME
7 - Baran KILIÇ
TELEFON ÇEKİLİŞİ TALİHLİLERİ:
1 - Merve HAVUÇÇU
2 - Oğuzhan DEMİROĞLU
3 - Nazlıcan ATAN
4 - Çağla GÜLTEKİNLİ
5 - Alperen HAKTAN KURT
6 - Aysun ÖLMEZ
7 - Hakan KARABULUT
8 - Emre TEKİN KAYA
9 - Gülşah TEMUR
10 - Fatma ALTUN
75 TL GIDA YARDIMI ÇEKİLİŞİ TALİHLİLERİ:
1 - Seda EKİCİ
2 - Fatma YÜCEL
3 - Bilge ADEM
4 - Faruk YIRTICI
5 - Meryem SİYAH
6 - Fadime BASMALI
7 - Şeymanur ÇABUK
8- Mahir ZAHİROV
9 - Emel KORKMAZ
10 - Çağrı ŞEREFLİOĞLU
11 - Ersan İNYEÇ
12 - Merve TİMURKAZIK
13 - Gülistan ÖZÇELİK
14 - Nazlı Hilal DURAK
15 - Mücahit BİLİK
16 - Bilal PUNARCI
17 - Derya KOLCU
18 - Osman GÜZEL
19 - Esra ERTEM
20 - Lokman ŞAHİN
21 - Ebubekir PARK
22 - Hanife ERGİN
23 - Ayşe POLAT
24 - Sibel MEHMETOĞLU
25 - Nurbanu BAŞTAN
26 - Abdulhamit TURAN
27 - Gamze GÜR
28 - Emine KÖSE
29 - Merve İÇÖZ
30 - Zeynep ŞENSOY
Bayburt Belediyesi’nin 31.12.2015 tarihine kadar ikametgâhını Bayburt'a alan Bayburt Üniversitesi öğrencileri için organize ettiği hediye çekilişi gerçekleştirildi.
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