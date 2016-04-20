BEKLENEN ÇEKİLİŞ GERÇEKLEŞTİ, TALİHLİLER BELLİ OLDU

Bayburt Belediyesi’nin 31.12.2015 tarihine kadar ikametgâhını Bayburt'a alan Bayburt Üniversitesi öğrencileri için organize ettiği hediye çekilişi gerçekleştirildi.

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen çekileşe Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Şahin Kızılaslan, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Daştan ile öğrenciler katıldı.Çekiliş töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Memiş şunları ifade etti:“Aslında hemen 31 Aralık’ın akabinde Ocak’ın 10 veya 15’inde bu çekilişi gerçekleştirebilirdik. Belki geç kalınmış oldu. Ben geç kalındığı için belediye başkanı olarak sizden özür diliyorum. Şunu ifade edeyim ki, Türkiye'nin en küçük ilinde öğrencisiniz ama unutmayın ki küçük bir şehirde, öğrenci olmak küçümsenecek bir durum değildir. Yani düşünmeyin ki, büyük şehirler ve büyük üniversitelerde tahsil hayatını devam ettirenler başarılı olacak geleceği onlar yönetecek, küçük şehirler ve küçük üniversitelerde okuyanlar iyi sonuçlar alamayacak başarısız olacaklar.”“Bayburt, Üniversite okumak adına güzel bir şehirdir. Sakindir, huzurludur, güven doludur. Bayburt Anadolu'nun, bu güzel yurdun çok önemli şehirlerinden birisidir. Bir şehri yüz ölçümüyle ya da nüfusuyla ölçerseniz yanılırsınız bunu unutmayalım. Gelecekte bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Sizde bir yeri yönetirken orayı sayılabilir özellikleriyle değil, sahip olduğu değerlerle ölçün. Bir yer kıymetini sahip olduğu değerlerden, taşıdığı misyondan alır. Bende bu anlamda diyorum ki, Anadolu’nun en önemli dört yerleşkesi, büyük sütunun sayıldığında bunların birincisi Bayburt, ikincisi Harput, üçüncüsü Kerkük, dördüncüsü Ahlat’tır. Yani Bayburt şehir kültürüne sahiptir ve kadim medeniyetleri barındırmıştır.”“Şehrimizin kentleşme noktasındaki sorunlarını sizlerde gördünüz. Ben belediye başkanı olarak bu kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, buralı olmakla övündüğümüz, Anadolu’muzun bu şirin huzur dolu şehrimize olan borcumuzu ödemek ve kentleştirmek adına temel alt yapı probleminin çözülmesi için 2 yıldır hızlı bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve artık son 20 güne girdik. İnşallah Nisan ayı sonunda temel problemler bitecek ufak tefek sıkıntıların çözülmesini de Mayıs 15 veya 20 şeklinde planladık. 20 Mayıs'tan sonra şehrimizin üst yapısıyla ilgili çalışmaları da başlatıyoruz.”“Bayburt'ta yaşadığınız için Bayburt'ta üniversite tahsilinizi sürdürdüğünüz için inanıyorum ki gelecekte memnun olacaksınız. Bugün birinci sınıfta, ikinci sınıfta olan arkadaşlarımız gelecek yıllarda Bayburt'un çok güzel modern bir kent hüviyetine büründüğünü görecekler. Sizler Bayburt'u gelecekte anlatacak olan Bayburt'un gönül elçilerisiniz. Sizler bu şehre emanetsiniz bizde emanetimize hakkıyla sahip çıkacağız.”Belediye Başkanı Memiş’in konuşmasından sonra öğrencilerin uzun zamandır sabırsızlıkla beklediği çekilişe geçildi. İlk olarak 75 TL değerindeki 30 adet gıda yardımı çekinin çekilişi gerçekleştirildi. Daha sonra ise 7 adet tablet, 10 adet akıllı telefon ve 5 adet laptopun çekilişi gerçekleştirildi. Çekilişte talihlerden salonda bulunanlara hediyeleri Başkan Memiş ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törende aynı zamanda ikametgâhlarını Bayburt'a alarak çekilişe katılmaya hak kazanan her öğrenciye hediye çeki verildi.Çekilişte hediye almaya hak kazanan öğrencilerin tam sıralı listesi ise şöyle:LAPTOP ÇEKİLİŞİ TALİHLİLERİ:1 - Ebru UZUN2 - Hümeyra DÖNMEZ3 - Seda MENTEŞEOĞLU4 - Ahmet YILDIRIM5 - Şeyma YİĞİTTABLET ÇEKİLİŞİ TALİHLİLERİ:1 - Rabia YILDIRIM2 - Muhammed Ali DOĞAN3 - Fevzi BAKAR4 - Ömer AKBURAK5 - Hatice ÇOKER6 - Zeliha DÜKME7 - Baran KILIÇTELEFON ÇEKİLİŞİ TALİHLİLERİ:1 - Merve HAVUÇÇU2 - Oğuzhan DEMİROĞLU3 - Nazlıcan ATAN4 - Çağla GÜLTEKİNLİ5 - Alperen HAKTAN KURT6 - Aysun ÖLMEZ7 - Hakan KARABULUT8 - Emre TEKİN KAYA9 - Gülşah TEMUR10 - Fatma ALTUN75 TL GIDA YARDIMI ÇEKİLİŞİ TALİHLİLERİ:1 - Seda EKİCİ2 - Fatma YÜCEL3 - Bilge ADEM4 - Faruk YIRTICI5 - Meryem SİYAH6 - Fadime BASMALI7 - Şeymanur ÇABUK8- Mahir ZAHİROV9 - Emel KORKMAZ10 - Çağrı ŞEREFLİOĞLU11 - Ersan İNYEÇ12 - Merve TİMURKAZIK13 - Gülistan ÖZÇELİK14 - Nazlı Hilal DURAK15 - Mücahit BİLİK16 - Bilal PUNARCI17 - Derya KOLCU18 - Osman GÜZEL19 - Esra ERTEM20 - Lokman ŞAHİN21 - Ebubekir PARK22 - Hanife ERGİN23 - Ayşe POLAT24 - Sibel MEHMETOĞLU25 - Nurbanu BAŞTAN26 - Abdulhamit TURAN27 - Gamze GÜR28 - Emine KÖSE29 - Merve İÇÖZ30 - Zeynep ŞENSOY