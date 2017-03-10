BEKAP KAR FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Bayburt Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (BEKAP) kapsamında Kop Dağı Kayak Merkezi’nde Kar Festivali düzenlendi.

BEKAP KAR FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Taşımalı eğitim yapılan köy okullarından 260 ortaokul öğrencisi Kop Dağı Kayak Merkezi’ne getirilerek kayak sporuyla tanıştırıldı. Çeşitli yarışmaların tertip edildiği etkinlik sonrası, Vali İsmail Ustaoğlu ve Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından öğrencilere madalyaları verildi.

Bayburt’ta eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden 14 bin öğrenciyi kapsayan projeyle milli ve manevi değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık,  teknolojiyi üst seviyelerde kullanarak akademik başarıda artış sağlayan bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor. Projenin ileriki aşamalarında Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okul ve kurumlarda çeşitli faaliyetler hayata geçirilip, verimliliği izlenecek.​







Etiketler; #BEKAP
İlgili Galeriler
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Önceki Haber
Bayburt'un kurtuluşu 99.Yıl Bağcılarda kutlandı videolar
Sonraki Haber
BEKAP KAR FESTİVALİ DÜZENLENDİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.