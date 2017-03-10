BEKAP KAR FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Bayburt Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (BEKAP) kapsamında Kop Dağı Kayak Merkezi’nde Kar Festivali düzenlendi.

Taşımalı eğitim yapılan köy okullarından 260 ortaokul öğrencisi Kop Dağı Kayak Merkezi’ne getirilerek kayak sporuyla tanıştırıldı. Çeşitli yarışmaların tertip edildiği etkinlik sonrası, Vali İsmail Ustaoğlu ve Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından öğrencilere madalyaları verildi.

Bayburt’ta eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden 14 bin öğrenciyi kapsayan projeyle milli ve manevi değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, teknolojiyi üst seviyelerde kullanarak akademik başarıda artış sağlayan bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor. Projenin ileriki aşamalarında Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okul ve kurumlarda çeşitli faaliyetler hayata geçirilip, verimliliği izlenecek.​















