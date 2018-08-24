Bayburt Valiliği tarafından düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreni Veysel Efendi Mahalle Odası’nda gerçekleştirildi.

Programa Vali Ali Hamza Pehlivan, Eski İçişleri Bakanı ve Bayburt eski Milletvekili Ülkü Güney, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Mete Memiş, 26.dönem Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Binbaşı Serdar Çevik, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Pehlivan burada yaptığı konuşmada “Bayramlar, milli ve manevi hislerimizi pekiştiren, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularıyla kardeşlik, akrabalık, komşuluk bağlarını kuvvetlendiren, yoksulu gözetme, yetimi sevindirme gibi güzel hasletleri yaşatan müstesna günlerdir. Hak yolunda teslimiyet ve fedakarlığın bir nişanesi olan Kurban Bayramı, kültür ve geleneklerimiz ile birlikte dini değerlerimizin bizlere yüklediği sorumluluklarımızı hatırlamak ve hayata geçirmenin en güzel vesilelerindendir” dedi.

Vali Pehlivan Bayburt’ta bayramların diğer günlerde olduğu gibi huzur ve esenlik içerisinde yaşandığına vurgu yaptı. Birlik ve beraberliğin bu günlerde zirveye ulaştığını kaydeden Vali Pehlivan, “İnanç ve kültür değerlerimiz, yardımlaşma ve paylaşma gibi güzel hasletlerimiz Bayburt İlimizde üst seviyede yaşanıyor. Hepimizin malumu olduğu üzere Dünya’da oluşturulan bir takım sanal gerekçelerle milletimizin üzerinde oyunlar oynanmaya çalışılıyor. Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz; biz bugüne kadar sayısız zorlukların üstesinden gelmeyi başardığımız gibi ekonomik anlamda oluşturulmaya çalışılan bu dar boğazdan da inşallah güçlenerek çıkacağız. Bundan hiç kuşkumuz yok. Bunu bugün burada olduğu gibi bir araya gelerek, omuz omuza durarak, gönül birliği ve el birliği içerisinde başaracağız. Zaten bizim vasfımız, özelliğimiz ve güzelliğimiz de bu noktadadır. Geçmişte böyle olmuştu, bugün böyle; inşallah bundan sonraki nesiller de bizleri ayakta tutan ve bir birimize bağlayan değerlere sahip çıkmak suretiyle ülkemizi, milletimizi, devletimizi daha ileti noktalara taşıyacaktır.” diye konuştu.

Programa katılanların bayramlarını tebrik eden Vali Pehlivan, “Bu hasletlerin hiçbir zaman kaybolmamasını temenni ediyoruz. Bütün çaba ve gayemiz bunun içindir. Devletimizle, milletimizle, toplumumuzun her kesimiyle el ele vererek yarınlara gönül birliği içerisinde yürüyeceğiz. Ailelerinizle birlikte bayramınızı tebrik ediyorum. Kurban Bayramı’nızın hayırlara, iyilik ve güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Mahalle odalarının Bayburt’un simgesi olduğuna belirten Eski İçişleri Bakanı ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ise, “Toplum için en mükemmel mekânlar mahalle odalarıdır. İyi günümüzde de kötü günümüzde de buradayız. Buralar toplumun damarlarıdır. Bizler bu kültürü benimsemişiz. Bundan dolayı mutluluk ve gurur duyuyorum. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Burada doğdum, büyüdüm. Eğitimimi burada aldım. Şundan dolayı çok mutluyum. Hepinizin Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Programda Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Mete Memiş, 26.dönem Milletvekili ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanvekili Şahap Kavcıoğlu ile siyasi parti il başkanları da birer konuşma yaparak vatandaşların bayramlarını tebrik etti.