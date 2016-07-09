BAYRAM İKİ KARDEŞE ÖLÜMLE GELDİ

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kardeş yaşamını yitirdi, biri çocuk 6 kişi yaralandı.

​Yetkililerden a​lınan bilgiye göre, İstanbul'dan Bayburt'a inşaat malzemesi götüren Tayfun Şinel'in kullandığı 34 GJJ 63 plakalı kamyonet, Bayburt-Erzincan karayolu Oruçbeyli ​(Siptoros)​ köyü mevkisinde, karşı yönden gelen Cemal Muslu (37) idaresindeki 29 AK 846 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Cemal Muslu ve ağabeyi Bilal Muslu (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Muhammet Ali Muslu (6) ve kamyonetteki sürücü Tayfun Şinel ile birlikte Tüncay Şinel, Berat Şinel, Tahir Aşçı ve Ali Osman Süleyman yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Muhammet Ali Muslu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.