Bayraklarımızı asalım

Ülkemizi,milletimizi,devletimizi terör tehdidinden korumak, bölgemizi huzura kavuşturmak, bu bağlamda ülkemizin güvenliğini ve milletimizin huzurunu tehdit eden PKK/PYD/KCK ve DEAŞ terör örgütlerini bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştır.

Harekatı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiğimize milletçe en derin hissiyatla dualarımızı göndermekte,Allah'dan muvaffak ve muzaffer olmalarını dilemekteyiz. Bununla birlikte, Bayburt'umuz genelinde tüm resmi kurum, ev ve iş yerlerimizde şanlı Bayrağımızın asılmasının kahraman Mehmetçiğimize maddi ve manevi desteğimizin bir nişanesi olacağını düşünmekteyiz. Tüm Bayburtlu hemşehrilerimizi bu uygulamayı gerçekleştirmeye davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.