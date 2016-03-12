BAYKES Tuğla Fabrikasında Görev Değişikliği

BAYKES Tuğla Fabrikasında Ali Haydar Karabacak’tan boşalan genel müdürlük görevine Bayburt eski Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kondolot’u getirdi.

Bayburt’taki tuğla bayileri ve şirket yöneticileriyle birlikte tuğla fabrikası idari binasında basın toplantısı düzenleyen BAYKES Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Keskin şunları söyledi, “45 yıldır ilimizde faaliyet gösteren ve 1998 yılında devralarak kurduğumuz Baykes Limited Şirketi’nde genel müdür yardımcısı ve genel müdürlük görevlerinde bulunan Ali Haydar Karabacak görülen lüzum üzerine yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Şimdiye kadar yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ederek, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Yönetim kurulunda aldığımız karar doğrultusunda boşalan genel müdürlük görevine ise sayın Selahattin Kondolot’u atamayı uygun gördük. Şirketimize yeni bir ufuk ve katkılar sağlayacağına düşüncesindeyiz. Şimdiden görevinde başarılar diliyoruz” dedi.

Keskin, BAYKES fabrikasında 2023 hedeflerinin 100 milyon tuğla üretimi, Avrupa kalite standardı ve yerel bazda 50 milyon lira yatırım olduğunu belirtti.

BAYKES Tuğla Fabrikası’nın bölgede lider bir kuruluş olduğunu ifade eden yeni genel müdür Selahattin Kondolot ise, “Daha önce görevi yürüten ve başarılı görev yaptığına inandığım tüm şirket çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Bayburt 45 yıllık bir süreç içerisinde bu sektörde hem bölgede, hem ilimizde liderlik vasfını yürütmüş. Yaklaşık 2 milyon tuğladan, 25 milyon tuğlaya kadar yükselme temin edilmiştir. Bu tür çalışmalar bir bütünlük gerektiren başarılardır. Bana verilen görevden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.