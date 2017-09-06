Bayburt’un Toprağı Kaç Ülkeden ve Kaç Vilayetten Daha Büyük?

Bayburt’un Coğrafi alanı bir çok Devletten ve bir çok ilden daya büyüktür.

Bayburt İlçe olarak il olmuş ve hiçbir ilden toprak almamış tek vilayettir.Bayburt araştırmalarımızda Otuzbir Devletten Daha büyük toprağa sahip,Sekiz vilayetimizden daha büyüktür. Yüzölçümü Bayburt’tan Küçük İller 1.Kocaeli 2.Iğdır 3.Zonguldak 4.Osmaniye 5.Düzce 6.Bartın 7.Kilis 8.Yalova Yüzölçümü Bayburt’tan Küçük Devletler 1.K.K.T.C.--3.355 2.Samoa--2.944 3.Lüksemburg --2.586 4.Komor Adaları-2.170 5.Mauritius (Moris) --2.040 6.Sao Tom ve Prinsip --1.001 7.Kiribati--811 8.Dominik –754 9.Tonga-748 10.Mikronezya-702 11.Singapur-693 12.Bahreyn-665 13.Sen Lusia-616 14.Andorra-468 15.Palau-458 16.Seyşeller-455 17.Antigua Barbuda-443 18.Barbados-431 19.Sen Vinsent ve Grenadinler-389 20.Grenada-344 21.Malta-316 22.Maldivler-300 23.Sen Kitts ve Nevis-261 24.Mareşal Adaları-181 25.Lihtenştayn-160 26.San Marino-61 27.Tuvalu-26 28.Nauru-21 29.Monako-2 30.Sealand-0.55 31.Vatikan-0.44