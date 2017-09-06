Bayburt’un Toprağı Kaç Ülkeden ve Kaç Vilayetten Daha Büyük?

Bayburt’un Coğrafi alanı bir çok Devletten ve bir çok ilden daya büyüktür.
Bayburt İlçe olarak il olmuş ve hiçbir ilden toprak almamış tek vilayettir.Bayburt araştırmalarımızda Otuzbir Devletten Daha büyük toprağa sahip,Sekiz vilayetimizden daha büyüktür.
Yüzölçümü Bayburt’tan Küçük İller
1.Kocaeli
2.Iğdır
3.Zonguldak
4.Osmaniye
5.Düzce
6.Bartın
7.Kilis
8.Yalova
Yüzölçümü Bayburt’tan Küçük Devletler
1.K.K.T.C.--3.355
2.Samoa--2.944
3.Lüksemburg --2.586
4.Komor Adaları-2.170
5.Mauritius (Moris) --2.040
6.Sao Tom ve Prinsip --1.001
7.Kiribati--811
8.Dominik –754
9.Tonga-748
10.Mikronezya-702
11.Singapur-693
12.Bahreyn-665
13.Sen Lusia-616
14.Andorra-468
15.Palau-458
16.Seyşeller-455
17.Antigua Barbuda-443
18.Barbados-431
19.Sen Vinsent ve Grenadinler-389
20.Grenada-344
21.Malta-316
22.Maldivler-300
23.Sen Kitts ve Nevis-261
24.Mareşal Adaları-181
25.Lihtenştayn-160
26.San Marino-61
27.Tuvalu-26
28.Nauru-21
29.Monako-2
30.Sealand-0.55
31.Vatikan-0.44
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