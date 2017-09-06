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Bayburt’un Toprağı Kaç Ülkeden ve Kaç Vilayetten Daha Büyük?

Bayburt’un Coğrafi alanı bir çok Devletten ve bir çok ilden daya büyüktür.

Bayburt’un Toprağı Kaç Ülkeden ve Kaç Vilayetten Daha Büyük?
06 Eylül 2017 Çarşamba 13:56

Bayburt İlçe olarak il olmuş ve hiçbir ilden toprak almamış tek vilayettir.Bayburt araştırmalarımızda Otuzbir  Devletten Daha büyük toprağa sahip,Sekiz vilayetimizden daha büyüktür.

Yüzölçümü Bayburt’tan Küçük İller

1.Kocaeli

2.Iğdır

3.Zonguldak

4.Osmaniye

5.Düzce

6.Bartın

7.Kilis

8.Yalova

Yüzölçümü Bayburt’tan Küçük Devletler

1.K.K.T.C.--3.355                   

2.Samoa--2.944

3.Lüksemburg --2.586

4.Komor Adaları-2.170

5.Mauritius (Moris) --2.040

6.Sao Tom ve Prinsip --1.001

7.Kiribati--811

8.Dominik –754

9.Tonga-748

10.Mikronezya-702

11.Singapur-693

12.Bahreyn-665

13.Sen Lusia-616

14.Andorra-468

15.Palau-458

16.Seyşeller-455

17.Antigua Barbuda-443

18.Barbados-431

19.Sen Vinsent ve Grenadinler-389

20.Grenada-344

21.Malta-316

22.Maldivler-300

23.Sen Kitts ve Nevis-261

24.Mareşal Adaları-181

25.Lihtenştayn-160

26.San Marino-61

27.Tuvalu-26

28.Nauru-21

29.Monako-2

30.Sealand-0.55

31.Vatikan-0.44

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