Bayburt’un teşvik Paketine alınması birilerini rahatsız etti

Al Jazeerenin Haberi...... Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Elcezire ye yaptığı açıklamada Bayburt Teşvik Paketinde olmasını eleştirdi. Başbakan Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’da Doğu ve Güneydoğu bölgeleri için açıkladığı Yatırım-Destek Teşvik Paketi'ni bölgedeki iş çevrelerine sorduk. Genel görüş, paketin hem güçlü hem de zayıf yönleri olduğu yönünde. İş çevreleri, çatışmalı alanlar için pozitif ayrımcılık yapılmasını istiyor, "Şırnak ile Bayburt'u aynı teşvik paketine alırsanız, Şırnak yatırım alamaz" diyor.

Bayburt’un teşvik Paketine alınması birilerini rahatsız etti
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Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır’da Doğu ve Güneydoğu Yatırım-Destek Hamlesi’ni açıkladı. Bölgede 23 ilin alt-üst yapı yatırımlarının yanı sıra teşvik ve hibe programlarını anlattığı toplantıyı özellikle iş çevreleri dikkatle takip etti. Sivil Toplum Kuruluşları ve iş insanları Yatırım-Destek Teşvik Paketi’ne ilişkin görüşlerini Al Jazeera’ye açıkladılar.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Ahmet Sayar'ın açıklaması

“Bir kere üretim ve sanayi açısından birkaç yeni destek var. Üst yapı yatırımının kamu tarafından yapılıyor olması, üretim amaçlı alınacak makine ve ekipmanların faiz finansmanının devlet tarafından karşılanması, bir de pazar garantisi. Bunlar, sanayiyi, üretimi, istihdamı pozitif etkileyecek şeyler. Makine ekipmanlarının bankalar nezdinde gayrimenkul gibi teminat kabul edilmesi üreticilerin finansmana ulaşımını kolaylaştıracak. Bölgenin genişletilerek 23 ile çıkarılması ise negatif durum. Gümüşhane dururken Diyarbakır’a yatırım yapılamaz. Şırnak ile Bayburt’u aynı teşvik paketine alırsanız Şırnak yatırım alamaz. Paketin içeriğinin tekrardan incelenmesi, detaylandırılması gerekiyor. Özet mahiyette bir sunumdu ayrıntılarının netleşmesiyle daha net konuşabileceğiz. Mevcut yatırımcıları koruyan bir paketin de olması gerekiyor. Mevcut yatırımcı yeni yatırımcıyla rekabet anlamında dezavantajlı duruma düşüyor. En önemlisi de bütün bu programın tam amacına ulaşabilmesi için huzur, istikrar, güven ve barış ortamının olması gerekiyor.”



EL CEZİRE HABERİNİN TAMAMI







 

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sami - 4 ay önce
Yaptiginiz onca ihaetten sonra devlet size tesvik versin hemde bayburt seni rahatsiz etsin bu aymazliktir devlet iyi devletmiski birakin tesvigi. Geregini yaapmiyor ya siz ondan begenmessiniz bayburtun tesvik almasini bana kalsa ? Ki olmasi gerekende yagmurlu havada col kumu bile vermem
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sami - 4 ay önce
Yaptiginiz onca ihaetten sonra devlet size tesvik versin hemde bayburt seni rahatsiz etsin bu aymazliktir devlet iyi devletmiski birakin tesvigi. Geregini yaapmiyor ya siz ondan begenmessiniz bayburtun tesvik almasini bana kalsa ? Ki olmasi gerekende yagmurlu havada col kumu bile vermem
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