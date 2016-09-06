Bayburt’un teşvik Paketine alınması birilerini rahatsız etti

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Ahmet Sayar'ın açıklaması
“Bir kere üretim ve sanayi açısından birkaç yeni destek var. Üst yapı yatırımının kamu tarafından yapılıyor olması, üretim amaçlı alınacak makine ve ekipmanların faiz finansmanının devlet tarafından karşılanması, bir de pazar garantisi. Bunlar, sanayiyi, üretimi, istihdamı pozitif etkileyecek şeyler. Makine ekipmanlarının bankalar nezdinde gayrimenkul gibi teminat kabul edilmesi üreticilerin finansmana ulaşımını kolaylaştıracak. Bölgenin genişletilerek 23 ile çıkarılması ise negatif durum. Gümüşhane dururken Diyarbakır’a yatırım yapılamaz. Şırnak ile Bayburt’u aynı teşvik paketine alırsanız Şırnak yatırım alamaz. Paketin içeriğinin tekrardan incelenmesi, detaylandırılması gerekiyor. Özet mahiyette bir sunumdu ayrıntılarının netleşmesiyle daha net konuşabileceğiz. Mevcut yatırımcıları koruyan bir paketin de olması gerekiyor. Mevcut yatırımcı yeni yatırımcıyla rekabet anlamında dezavantajlı duruma düşüyor. En önemlisi de bütün bu programın tam amacına ulaşabilmesi için huzur, istikrar, güven ve barış ortamının olması gerekiyor.”
EL CEZİRE HABERİNİN TAMAMI