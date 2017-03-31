Bayburt’un tarihi dokusu ortaya çıkarılacak

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BAYBURT ÇIKARMASI Bayburt’un tarihi dokusunun ortaya çıkarılması ve tarihi milattan önce 3000 li yıllara dayanan Bayburt Kalesi’nin restorasyonu için harekete geçildi.

Bayburt’un tarihi ve kültürel değerlerinin ön plana çıkarılarak kültür turizmine katkı sunması ve gelecek nesillere miras bırakılması amacıyla Bayburt Belediyesi’nin daveti üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden oluşan heyet, Bayburt’a çıkarma yaptı.

Bu bağlamda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Koruma Kurulu Kurullar Daire Başkanı Emel Ateş, Restorasyon Daire Başkanı Bahadır Sabah, Erzurum Röleve ve Anıtlar Müdürü Suat Bakır ile Erzurum Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Müdürü Melek Yıldırım alanlarında uzman bir heyetle, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Bayburt’a geldiler. Heyet programları çerçevesinde Bayburt Belediyesi’ni de ziyaret etti.

Bayburt Protokolü İle Toplantı Yapıldı

Belediye ziyareti sırasında Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ve Belediye Başkanı Mete Memiş’in katılımlarıyla birde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Bayburt’un tarihi dokusunu ortaya çıkaracak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Heyet daha sonra Milletvekili Kavcıoğlu ve Başkan Memiş ile birlikte tarihi geçmişi olan sokaklar ve Bayburt Kalesi’nde incelemelerde bulundu.

Tarihi Dokusu Bulunan Alanlarda İnceleme

Başta Ulu Camii ve çevresinden gezmeye başlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü heyeti, Selçuklu eseri olan Taşhan (Bedesten) ve etrafındaki işyerlerini de inceledi. Semerciler Caddesi, Unutulmaz Caddesi, Yıldız Garajı, Kasaplar Çarşısı vb. tarihi dokusu bulunan cadde ve sokakları tek tek gezen heyete Milletvekili Kavcıoğlu ve Başkan Memiş tarafından gezilen yerler ile ilgili bilgi verildi. Aldıkları bilgileri bir bir not eden ve tetkik ettikleri yerleri fotoğraflayan heyet son olarak Bayburt Kalesi’ne hareket etti. 5 bin yıllık geçmişi olan Bayburt Kalesi’ni Milletvekili ve Belediye Başkanı ile gezen inceleme heyeti, gerekli çalışmaları gerçekleştirmek üzere Bayburt’tan ayrıldı.