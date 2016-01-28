Bayburt’un Şehir Planı Konuşuldu

Bayburt’un en önemli problemlerinden biri olan şehir planının nasıl olması gerektiği konusu Bayburt Belediyesi meclis toplantı salonunda belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri ve sektör temsilcileri ile Ankara’dan gelen Bayburt şehir plancısının katılımıyla gerçekleşti.

Belediye Başkanı Mete Memiş’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda Bayburt’un yeni dönemde ve gelecekte nasıl bir yerleşme planına sahip olması gerektiği, ileri dönük şehirleşmenin nasıl olacağı konuşuldu Bayburt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Teoman Hakan Orhan’ın şehir planı hakkında sunum yapmasıyla başlayan toplantı katılımcıların konu hakkında fikir beyanlarıyla devam etti. Toplantı daha sonra Ankara’dan gelen şehir plancısı Nuri Özmen’in Başkan Memiş ve katılımcıların sorularını cevaplandırmasının ardından sona erdi.

